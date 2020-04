Ed arrivano Nadal, Federer e Murray in una diretta Instagram. Nadal “”Non capisco bene perché il tennis è fermo quando molta gente va al lavoro” (Video)

Rafael Nadal alle prese con problemi tecnici per far entrare Roger Federer, Andy Murray accetta una partita virtuale con il maiorchino ma dice di non avere il suo personaggio e di dover giocare con un altro tennista.

Sono alcuni dei siparietti divertenti della lunga diretta Instagram andata in onda oggi pomeriggio, nella quale il numero 2 al mondo, anfitrione dell’appuntamento, si è anche interrogato sulla ragionevolezza di questo stop prolungato.

“Non capisco bene perché il tennis è fermo quando molta gente va al lavoro – ha detto lo spagnolo in risposta a una domanda di un utente – e poi noi manteniamo ovviamente delle buone distanze. In questa situazione ci sono cose che non sembrano logiche, ma bisogna attenersi alle regole e conviverci. I governi sono alle prese con un’emergenza senza precedenti ed è comprensibile che lo sport sia l’ultimo dei loro problemi”.

L’arrivo dei due colleghi è però stato il momento clou della diretta, con lo scozzese che, oltre a fare dell’autoironia sull’assenza di se stesso dal gioco, si è anche prodigato in simpatici commenti all’indirizzo di Nadal durante l’avvio difettoso del collegamento con Federer: “Può vincere 52 Roland Garros, ma non far funzionare Instagram”, ha scritto.