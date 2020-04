Dominic Thiem felice di ritornare ad allenarsi in Austria: “Diciamo che probabilmente ci vorranno almeno 3 o 4 mesi per il ritorno al tennis, ma è tutto ancora dubbio”

Dominic Thiem, finalista agli ultimi Australian Open e numero 3 al mondo, ha parlato ai microfoni di Sky Sports Austria dopo essersi ritornato ad allenarsi nella sua Austria: “Non vedo l’ora di tornare in campo.

Questa per me è una notizia incredibile il ritorno in campo ad allenarmi. Ci vorrà però molto tempo prima che il Tour ricominci.”

“Diciamo che probabilmente ci vorranno almeno 3 o 4 mesi per il ritorno al tennis, ma è tutto ancora dubbio. Nella nostra carriera tutti abbiamo giocato molto a tennis ed un mese di preparazione sarà sufficiente per rimettersi in forma”

“Se il Tour riprende il 13 Luglio sarò felice, ma ho tanti dubbi a riguardo e soprattutto credo che al momento giocare la stagione americana è irrealistico”.