Jack Sock: “È frustrante fermarsi, ma la salute e la sicurezza vengono prima di tutto”.

Jack Sock è tornato a vincere una partita a livello ATP al torneo di Delray Beach dello scorso Febbraio, emozionando tutti gli appassionati di tennis.

Proprio quando stava ritrovando la giusta continuità, il circuito maggiore ha annunciato la sospensione a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus: “Pausa? Per me è ancora più frustrante, perché ho praticamente avuto un periodo di quarantena per tutta la scorsa stagione”

“Mi sono sottoposto ad una lunga riabilitazione al pollice destro ed ho avuto problemi alla schiena lo scorso anno, quindi non ho giocato molto. Avevo tanta voglia ed ero motivato, penso si sia visto negli ultimi due tornei.

Stavo riprendendo la mia forma e mi sentivo di nuovo come prima. È frustrante fermarsi, ma la salute e la sicurezza vengono prima di tutto”.

“Mi piace sudare. C’è un grande campo da calcio vicino casa mia e vado spesso a correre ed allenarmi. Ho avuto uno slancio importante, sentivo di aver ritrovato la giusta forma durante gli ultimi tornei. Quindi continuerò su questa strada per non perdere il lavoro svolto e le sensazioni positive”.