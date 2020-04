Angelo Binaghi sugli IBI 2020: “Giudice di sedia con mascherina, niente raccattapalle. Per il pubblico ingressi scaglionati”

Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, ha rilasciato un’intervista ai colleghi della Gazzetta dello Sport in merito al possibile svolgimento degli Internazionali BNL d’Italia 2020 nella sua sede originaria, ossia il Foro Italico in Roma: “Si dovranno organizzare trasporti soprattutto via terra tra Madrid, Roma e Parigi, oltre a tenere i giocatori tutti nello stesso hotel. Non potranno più richiedere 15 pass ma dovranno viaggiare solo con l’allenatore. Sul campo avremo il giudice di sedia con la mascherina e le panchine distanziate: niente giudici di linea e raccattapalle, per gli asciugamani si adotterà lo stesso sistema delle Next Gen Finals. Ingressi scaglionati per il pubblico, con file ordinate e distanza di almeno un metro sulle tribune“.