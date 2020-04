Benoit Paire ed il piacere di giocare a tennis: “Giocare a tennis è sempre stato il mio sogno da quando era bambino”

Benoit Paire, una delle personalità più interessanti del circuito ATP, è stato coinvolto nel corso degli anni in alcune controversie e incontri in cui “sembra” non aver voglia di giocare a tennis.

Tuttavia, il trentenne francese insiste sul fatto che giocare a tennis gli piace davvero e spiega le sue ragioni in un’interessante intervista.

“Giocare a tennis è sempre stato il mio sogno da quando ero bambino. Sono cresciuto guardando il tennis in televisione e pensando a quanto sarebbe stato bello essere lì un giorno, gareggiare ai massimi livelli ”, ha confessato Paire, che dopo alcune stagioni travagliate ha vissuto nel 2019 il miglior anno della sua carriera. “È stato un grande momento. Ho acquisito molta fiducia dal mio titolo a Marrakech. Poi ho vinto il torneo di Lione, ottavi al Roland Garros è stato tutto fantastico per me.”

“I motivi per cui gioco a tennis sono semplici: voglio divertirmi e cercare di intrattenere le persone con alcuni colpi diversi dal solito. A volte le cose funzionano, a volte no. Ma continuerò ad allenarmi per questo”.