I gemelli Bob e Mike Bryan potrebbero posticipare il ritiro al 2021

I gemelli Bob e Mike Bryan, 41 anni, potrebbero prolungare la loro carriera fino al 2021, se non ci saranno le condizioni per poter dire addio ai loro fan come volevano, nel 2020.

La coppia aveva pianificato che questa sarebbe stata la loro ultima stagione, con addio agli US Open.

“Il nostro piano era di dire addio ai campi da tennis quest’anno agli US Open. Ma l’intera situazione ha cambiato un po ‘le cose. Se riuscissimo a giocare agli US Open, la nostra idea iniziale dovrebbe rimanere, ma se il torneo non si svolgerà prenderemo in considerazione di rimandare le nostre intenzioni al 2021 ”, ha confessato Bob.