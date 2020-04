Lorenzo Sonego cambia circolo e ritorno in quello di appartenenza dove aveva cominciato da piccolo (Circolo della Stampa Torino).

Gipo Arbino al quotidiano La Stampa spiega il motivo: “un cambiamento delle politiche del club che non consentivano più di portare avanti il mio progetto con alcuni agonisti fra cui Lorenzo. Motivo per cui oggi ringraziamo il Green Park di cuore”.

“Esco per il momento solo per un po’ di corsetta nei dintorni dell’isolato e per andare dal fisioterapista che mi sta curando il polso. A Cagliari un po’ di tensione c’era, stavamo attenti a tutto. Che strano effetto non stringersi la mano”. – dichiara Sonego.