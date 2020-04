Emergenza Coronavirus: Bel gesto di Jannik Sinner e Riccardo Piatti. Sinner “Sono orgoglioso di essere italiano e sono orgoglioso della nostra unità”

Jannik Sinner, insieme a Riccardo Piatti, hanno deciso di donare 12 mila e 500 euro alla fondazione Cesvi per aiutare le emergenze mediche nella città di Bergamo.

“Tra le molte migliaia di italiani che hanno aiutato in questa crisi, vorrei applaudire i 250 volontari che si sono riuniti di recente a Bergamo per costruire un ospedale da campo in soli otto giorni.

Vorrei fare la mia parte, per quanto mi è possibile, per contribuire con un aiuto e così insieme a StarWings Sports e Riccardo Piatti abbiamo deciso di donare 12.500 euro alla fondazione Cesvi per aiutare con le emergenze mediche proprio nella città di Bergamo.

Sono orgoglioso di essere italiano e sono orgoglioso della nostra unità”.