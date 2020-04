David Ferrer pensa sia difficile ritornare a giocare nel 2020

Il mondo del tennis (così come lo sport) rimane totalmente sospeso a causa di Covid-19, che crea scompiglio, giorno dopo giorno, in tutto il pianeta.

Per ora, quello che è certo è che fino al 13 luglio non si giocherà a tennis, anche se David Ferrer va molto oltre. “Trovo difficile ricominciare a giocare quest’anno. Non sono un indovino, ma il tennis è uno sport globale e in alcune aree può riprendersi, ma in altre potrebbe iniziare un’altra crisi. Vedo complicato avere il controllo al 100% in modo da poter giocare un torneo di tennis in completa tranquillità”, ha ammesso a Rádio Marca.

E come sarà la vita dopo aver superato questa pandemia? “Questo cambierà la nostra condotta e il modo in cui viviamo e credo – e spero – sarà in meglio. Penso possa essere tutto più positivo. Apprezzare le cose che non apprezzavano più ed essere meno egoisti e più solidali tra noi. Mi dispiace che ci siano scontri sociali in questi momenti. Ora è il momento di sostenerci a vicenda ”, ha concluso l’ex n.3 del mondo.