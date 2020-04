Emergenza Coronavirus: Grigor Dimitrov ed il suo aiuto alla Bulgaria

Il tennista bulgaro Grigor Dimitrov ha rilasciato un’intervista all’ATP dove ha affrontato il tema caldo del coronavirus che sta colpendo il mondo intero ed ha parlato del suo contributo per la sua città natale di Haskovo:

“Vengo da un popolo molto piccolo e non dimentico mai da dove provengo. Voglio solo aiutarli. Ho giocato per la Bulgaria per tutta la vita. Ho un passaporto bulgaro. Mi piacciono molto le persone e il supporto che mi danno. È qualcosa che mi commuove e mi fa sentire vivo”.

Attualmente in California, Dimitrov rivela di essere in contatto permanente con il suo paese e si è complimentato con i veri eroi che lavorano direttamente nella lotta contro il coronavirus:

“Sono sempre stato molto consapevole della situazione nel mio paese. Non dobbiamo dimenticare chi sono i veri eroi: i medici, infermieri, le persone che lavorano nelle stazioni di servizio o nei supermercati ed il personale addetto alle pulizie degli ospedali ”, rivela Dimitrov.