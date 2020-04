Emergenza Coronavirus: Tutti contro Eugenie Bouchard

Il popolo della rete ha voltato le spalle a Eugenie Bouchard. Da sempre seguita, ammirata e pure desiderata, per una volta la tennista canadese ha infatti visto i suoi (milioni di) followers regalarle commenti non entusiastici. Giusto per usare un eufemismo.

Nei giorni dell’esplosione del contagio negli Stati Uniti, nei giorni del distanziamento sociale e delle richieste di rimanere nelle proprie abitazioni, la 26enne di Montreal ha pensato bene di farsi un giretto nel deserto del Mojave.

Da sola? Per nulla, visto che l’uscita è stata arricchita da scatti simil-pubblicitari, fatti non certo in modalità selfie. E così i sorrisi della bionda atleta sono andati di traverso a molti, che senza badare all’educazione le hanno espresso il loro – gigantesco – malumore. Da “people are dying” a “R U serious”, la Bouchard ha visto crollare la sua social-popolarità.