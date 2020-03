Jannik Sinner: “Mi piacerebbe vincere gli Us Open”

Intervistato da Sky Sport 24 Jannik Sinner ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni.

“Quale torneo dello Slam mi piacerebbe vincere? Sceglierei gli Us Open perché tra tutti gli slam che ho giocato è quello che mi piace di più: visto il mio gioco mi potrebbe aiutare molto”.

“A Wimbledon l’anno scorso ho giocato per la prima volta sull’erba e devo capire un attimo come giocare. La prima volta sul centrale di Wimbledon sarà sicuramente una cosa molto emozionante, lì si sente la storia del tennis. Se dovessi scegliere un giocatore da affrontare sceglierei Federer perché è il migliore che puoi incontrare sull’erba. E se lo batti puoi vincere anche Wimbledon”.

“Quando ho vinto la mia prima partita in un Itf, a 16-17 anni, la mia mentalità è cambiata un po’. Quando ho vinto il Challenger di Bergamo, nel 2019, ho capito che potevo raggiungere un buon livello”.

“Non sto pensando al mio ranking tra cinque anni, avere fretta è il mio problema più grande. Per questo Riccardo Piatti è l’allenatore giusto, ha tanta esperienza e ha portato in alto giocatori come Djokovic.

Ogni giorno mi alleno due volte, uno la mattina e uno al pomeriggio, la mattina palestra, mentre pomeriggio faccio la parte fisica sotto casa mia mettendo forza nelle gambe. La sera, invece, guardo partite del passato”.