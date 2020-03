Dopo il rinvio delle Olimpiadi di 1 anno, Roger Federer ci sarà a Tokyo 2020?

“Finché il mio corpo reggerà, continuerò a giocare”. Queste le parole che Roger Federer ripete ormai da anni, ogni volta che qualcuno lo incalza sul tema ritiro.

Ma dopo il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, lo svizzero giocherà i Giochi Olimpici tra 1 anno e mezzo?

«È bello vincere qualsiasi competizione, ma le Olimpiadi sono completamente diverse dal resto dei tornei del circuito Atp. L’oro ai Giochi di Tokyo 2020 è un qualcosa che voglio conquistare. Tengo particolarmente a questo traguardo», aveva detto nelle scorse settimane lo svizzero.

Come sempre sarà decisivo lo stato di forma di Federer e soprattutto le condizioni fisiche con cui si ripresenterà sui campi nelle prossime settimane, dopo l’operazione al ginocchio destro subita recentemente . Se solo avrà la sensazione di poter lottare ancora per vincere, allora non dirà di “no” alla partecipazione a Tokyo 2020 (+1) e all’età di 40 anni.