Emergenz Coronavirus: Rafael Nadal manda un messaggio di sostegno e speranza

Rafael Nadal, numero due della classifica mondiale, rimane in quarantena a Maiorca, dove è nato e vive, in attesa che il mondo ed in particolare il suo paese – torni alla normalità. La Spagna è uno dei paesi al mondo con il maggior numero di persone colpite da covid-19: oltre 1300 morti e circa 25 mila infetti.

In un breve messaggio su Twitter, Nadal ha lanciato il suo sostegno a coloro che stanno combattendo la pandemia sul campo. “Questi sono tempi molto complicati per tutti. Stiamo cercando di superarlo nel miglior modo possibile nelle nostre case. Ringrazio i dottori, le infermiere, le forze di polizia, l’esercito, che ci fanno sentire più al sicuro. Sono nella prima linea di fuoco e sono maggiormente a rischio di contaminazione.”

Nadal ha anche lanciato alcune parole di conforto per le vittime di questa pandemia: “Mando il mio messaggio di incoraggiamento a tutte le persone colpite da questo virus. Alle famiglie delle persone colpite e di coloro che hanno perso i familiari. È difficile dire qualcosa a questo punto. Confido che andremo avanti e spero che tutto questo venga risolto il prima possibile. Ci sono anche cose positive in questi momenti. Stiamo dimostrando di essere un popolo unito”.