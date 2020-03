I tic e le superstizioni dei giocatori. Ecco alcuni esempi

Il tennis è uno sport con molte superstizioni: le linee intoccabili, gli asciugamani bianchi, le bottigliette di Nadal sono solo alcuni esempi, in questo articolo ci sono alcuni tennisti che “confessano” le proprie manie.

John Isner: “Prima di servire colpisco la racchetta tra le mie gambe, ma è una di quelle cose che non penso affatto. Mi viene istintivo più che altro è una questione di ritmo ”.

Novak Djokovic: “Ne ho alcuni. Medito sempre un po ‘da solo prima di giocare e faccio una serie di tecniche di respirazione che mi piace fare ad ogni match. C’è una mia “zona” dove analizzo i miei avversari e il mio gioco ”.

Stefanos Tsitsipas: “Uso sempre lo stesso gel doccia, shampoo e balsamo”.

David Goffin: “Se le cose vanno bene per me in un determinato torneo, uso sempre la stessa doccia.”

Grigor Dimitrov: “Uso la stessa doccia nel torneo che gioco. E questo è tutto! ”

Fabio Fognini: “Uso sempre la stessa doccia”.

Roberto Bautista Agut: “Mi piace sempre fare la doccia nella stessa doccia e uso sempre lo stesso tipo di biancheria intima. Niente di pazzesco”.

Nick Kyrgios: “L’unica cosa che faccio è cambiarmi le scarpe in campo. Entro sempre con un paio di jordan e le cambio in campo con le mie scarpe da tennis.”

Jannik Sinner: “Quando servo, faccio rimbalzare la pallina cinque volte prima della prima di servizio e quattro volte quando servo la seconda”.

Stan Wawrinka: “Faccio in genere sempre le solite cose prima di un match: Ascolto musica, parlo con il mio allenatore. Più che routine sono superstizioni ”.

Andrey Rublev: “Ogni torneo è diverso. Quando ho vinto Mosca, andavo ogni giorno nello stesso ristorante per ordinare esattamente lo stesso cibo. A Doha abbiamo pranzato tutta la settimana allo stesso tavolo e ad Adelaide, indipendentemente dall’ora, siamo sempre andati nella hall dell’hotel per bere un tè. Varia dalle situazioni del torneo”.

Karen Khachanov: “Non lo dirò! Voglio che sia un segreto.”