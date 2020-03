La solitudine di Eugenie Bouchard

Eugenie Bouchard, 26 anni, non ha avuto particolari risultati in campo negli ultimi anni e sembra che al di fuori dal campo le cose per lei non stiano andando bene come vorrebbe.

In quarantena a Miami, dove vive, la canadese sembra soffrire di solitudine “Non mi lamento, ma sento che la quarantena sarebbe molto più divertente con un ragazzo.”.