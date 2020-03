René Stammbach, membro ITF, sorpreso dalla decisione degli organizzatori del Roland Garros: “Sono molto sorpreso e non so se questo abbia senso”

René Stammbach, presidente della Federazione svizzera di tennis e membro del consiglio di amministrazione dell’ITF, è rimasto sorpreso dalla decisione di rinviare il Roland Garros a fine settembre.

“Non lo sapevo. Abbiamo discusso diversi scenari nelle ultime settimane, ma cambiare la data al Roland Garros non è stato uno di questi. Sono molto sorpreso e non so se questo abbia senso”.

Ricordiamo che il Roland Garros si svolgerà tra il 20 settembre e il 4 ottobre.