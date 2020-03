Emergenza Coronavirus: Il torneo di Strasburgo prenderà una decisione entro la fine di Marzo. Bogotà vorrebbe far disputare il torneo anche nel 2020

Il direttore del torneo di Strasburgo, Denis Naegelen, ha dichiarato che prenderà una decisione sul disputare o meno il torneo, in programma dal 16 al 23 Maggio prossimi, sicuramente entro la fine di Marzo.

Copa Colsanitas, Bogotà: Gli organizzatori dell’evento, che non si giocherà dal 4 al 12 Aprile come da programma, hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale nella quale manifestano la loro volontà a far disputare il torneo WTA entro il 2020, stante che la pandemia sia superata e che non vi siano restrizioni sui movimenti di persone fra Nazioni diverse.

Si conferma, quindi come nella WTA, in mancanza di una generale linea guida della sua presidenza, si decida caso per caso, talvolta sono gli organizzatori dei tornei talaltra le autorità locali ad assumersi la responsabilità di cancellare o posticipare gli eventi in programma.

