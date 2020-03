Mark Knowles parla del ruolo di Djokovic, Nadal e Federer sulla sospensione del circuito maggiore

Mark Knowles, ex numero uno in doppio ed attuale membro del Consiglio di amministrazione dell’ATP, ha rivelato il ruolo che hanno avuto Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal nella scelta di sospendere il circuito ATP.

“Giovedì è stata confermata la scelta di sospendere il Tour ATP per le prossime sei settimane a causa dei problemi di salute legati al diffondersi del COVID-19.

Il Consiglio dei giocatori, di cui Djokovic è il presidente, è stato fortemente coinvolto nelle ultime e decisive conversazioni.

Secondo me Roger, Novak e Rafa non ricevono abbastanza credito per quello che fanno. Questi ragazzi sono così coinvolti nel tennis ed è una fortuna incredibile per tutti noi. Tre dei giocatori più grandi di tutti i tempi sono coinvolti e chiamati in causa in ogni decisione.”

“Roger, nonostante l’operazione, è stato uno dei primi giocatori a mettersi in contatto con noi per assicurasi che l’ATP stesse prendendo le giuste decisioni vista la grave situazione.”