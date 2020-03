Emergenza Coronavirus: Roland Garros e Wimbledon in bilico

Il coronavirus sta fermando il mondo, lo sport e il tennis. Il circuito è completamente sospeso fino almeno al 25 aprile, e i prossimi due Grand Slam, Roland Garros e Wimbledon, iniziano a temere per la loro “salute”, in un momento in cui il conto dei contagi nei principali paesi europei è ancora in forte rialzo e non si sa quando rallenterà.

Parlando al New York Times, Guy Forget, direttore di Roland Garros, ammette che non sarà facile essere tutto normalizzato fino al Roland Garros. “Speriamo che tutto sia normalizzato nel momento in cui si

svolgerà il nostro torneo, ma la decisione sarà sempre presa dalle autorità francesi e mai dalla nostra. Certo, sarà stretto in termini di date. Siamo molto preoccupati, ma la priorità è la salute delle persone “.

La situazione a Wimbledon non è molto diversa. L’All England Club rimane attento alle conseguenze della pandemia e ha già garantito che preferisce annullare il torneo piuttosto che giocarlo senza pubblico: “Wimbledon senza pubblico non è praticabile”, affermano gli organizzatori.

L’edizione 2020 del Roland Garros è in programma dal 25 maggio al 7 giugno, mentre Wimbledon si svolgerà dal 29 giugno al 12 luglio.