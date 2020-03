Roland Garros: Le incertezze di Guy Forget “Roland Garros a porte chiuse? Sarebbe un grande problema”

Guy Forget, direttore del Roland Garros, ha parlato proprio della complicata situazione in un’intervista al quotidiano francese L’Equipe.

“Inevitabilmente, i tornei previsti per le prossime settimane sono tutti esposti a questa emergenza. Roland Garros a porte chiuse? Sarebbe un grande problema. C’è ancora tempo prima dell’inizio del torneo, ma tutto cambia ed accade rapidamente.

“Penso, in primo luogo, alla salute dei giocatori e degli spettatori. Valuteremo tutte le possibilità, ma la decisione finale non spetterà alla Federazione francese. Seguiremo le raccomandazioni. Al momento, non sappiamo quanto durerà tutto questo”.

Il Roland Garros dovrebbe disputarsi dal prossimo 24 Maggio.