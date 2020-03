Emergenza Coronavirus: Matteo Berrettini parla della difficile situazione. La Florida dichiara lo stato d’emergenza.. Verso la cancellazione del torneo di Miami?

Matteo Berrettini ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano “La Stampa” riguardante ormai l’emergenza planetaria del Coronavirus.

“Credo che sia stata la scelta giusta cancellare Indian Wells. Visto i rischi bisogna prendere tutte le precauzioni necessarie perché il virus non si espanda.

Sì, mi aspetto altre cancellazioni per Miami. Viviamo giorno per giorno».

Capisco che sia difficile prendere delle decisioni molto tempo prima, ma sarebbe molto importante informarci per tempo per poter evitare spostamenti inutili”.

“Fino all’altro ieri qui sembrava tutto a posto. È ovvio che con le emergenze non si possa programmare, e ci sono molti rischi e molti interessi anche politici e legali. Soprattutto negli Stati Uniti esiste sempre un rischio alto di persone che potrebbero far causa agli organizzatori, e una volta che la contea ha decretato lo stato di emergenza, è comprensibile che un organizzatore consideri di cancellare l’evento”.

Intanto arrivano nuove nubi per il torneo di Miami.

Lo stato della Florida ha decretato lo stato di emergenza in tutta la propria regione dopo che ben 19 persone sono state colpite dal Coronavirus.

Si attende un evoluzione di ciò che accadrà nello stato, ma al momento appare sempre più difficile giocare a tennis.