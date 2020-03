Challenger Potchefstroom: I risultati con il dettaglio del Day 3. Fabrizio Ornago fuori all’esordio (Video)

R2: (1)Benjamin Bonzi (FRA) vs Sidharth Rawat (IND)

Challenger Potchefstroom CH | Cemento | $35.000 – 1° Turno

Court 10 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Benjamin Bonzi vs Matteo Martineau



CH Potchefstroom Benjamin Bonzi [1] Benjamin Bonzi [1] 7 6 Matteo Martineau Matteo Martineau 5 2 Vincitore: B. BONZI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Martineau 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Martineau 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-1 → 4-2 B. Bonzi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 4-1 M. Martineau 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Martineau 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Martineau 15-0 1-0 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Fabien Reboul vs [WC] Gerhardt Marius Becker



CH Potchefstroom Fabien Reboul Fabien Reboul A 6 5 Gerhardt Marius Becker • Gerhardt Marius Becker 40 3 3 Match Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Marius Becker 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 5-3 F. Reboul 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Marius Becker 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Reboul 0-15 df 15-15 ace 15-30 df 15-40 df 30-40 ace df 4-1 → 4-2 G. Marius Becker 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 F. Reboul 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 df 2-1 → 3-1 G. Marius Becker 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 F. Reboul 40-40 A-40 1-0 → 2-0 G. Marius Becker 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Reboul 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 df 5-3 → 6-3 G. Marius Becker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 F. Reboul 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-1 → 5-2 G. Marius Becker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 F. Reboul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 G. Marius Becker 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Reboul 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Marius Becker 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Khololwam Montsi vs [5] Evgeny Karlovskiy



CH Potchefstroom Khololwam Montsi Khololwam Montsi 2 7 2 Evgeny Karlovskiy [5] Evgeny Karlovskiy [5] 6 5 6 Vincitore: E. KARLOVSKIY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 E. Karlovskiy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 K. Montsi 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Montsi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 K. Montsi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 E. Karlovskiy 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Montsi 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Karlovskiy 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 30-40 6-5 → 7-5 K. Montsi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 E. Karlovskiy 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Montsi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 E. Karlovskiy 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Montsi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Karlovskiy 15-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-2 → 3-3 K. Montsi 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 K. Montsi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Karlovskiy 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 K. Montsi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Karlovskiy 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 2-5 → 2-6 K. Montsi 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 E. Karlovskiy 40-0 1-4 → 1-5

4. Sidharth Rawat / Mick Veldheer vs [2] Dustin Brown / Lucas Miedler (non prima ore: 14:00)



CH Potchefstroom Sidharth Rawat / Mick Veldheer Sidharth Rawat / Mick Veldheer 6 2 Dustin Brown / Lucas Miedler [2] Dustin Brown / Lucas Miedler [2] 7 6 Vincitori: BROWN / MIEDLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Rawat / Veldheer 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 D. Brown / Miedler 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-4 → 2-5 S. Rawat / Veldheer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 D. Brown / Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 S. Rawat / Veldheer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 D. Brown / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Rawat / Veldheer 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Brown / Miedler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 D. Brown / Miedler 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 6-5 → 6-6 S. Rawat / Veldheer 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 D. Brown / Miedler 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Rawat / Veldheer 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 D. Brown / Miedler 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Rawat / Veldheer 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 D. Brown / Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Rawat / Veldheer 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Brown / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 S. Rawat / Veldheer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Brown / Miedler 0-15 15-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 S. Rawat / Veldheer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 8 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Mehluli Don Ayanda Sibanda vs [3] Pedja Krstin



CH Potchefstroom Mehluli Don Ayanda Sibanda Mehluli Don Ayanda Sibanda 40 6 4 Pedja Krstin [3] • Pedja Krstin [3] 0 1 2 Vincitore: M. SIBANDA per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Krstin 0-15 0-30 0-40 4-2 M. Don Ayanda Sibanda 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 P. Krstin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 M. Don Ayanda Sibanda 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 3-1 P. Krstin 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 M. Don Ayanda Sibanda A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Krstin 0-0

2. [Q] Mick Veldheer vs [2] Hugo Grenier



CH Potchefstroom Mick Veldheer Mick Veldheer 6 4 2 Hugo Grenier [2] Hugo Grenier [2] 2 6 6 Vincitore: H. GRENIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 H. Grenier 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-5 → 2-6 M. Veldheer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 H. Grenier 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Veldheer 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Veldheer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 H. Grenier 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 M. Veldheer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Veldheer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Veldheer 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Grenier 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 5-2 → 6-2 M. Veldheer 0-15 df 15-15 30-15 ace 4-2 → 5-2 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Veldheer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 H. Grenier 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Veldheer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Veldheer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [7] Roberto Ortega-Olmedo vs Jack Draper



CH Potchefstroom Roberto Ortega-Olmedo [7] Roberto Ortega-Olmedo [7] 5 3 Jack Draper Jack Draper 7 6 Vincitore: J. DRAPER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Draper 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-5 → 3-6 R. Ortega-Olmedo 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Draper 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Ortega-Olmedo 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Draper 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 R. Ortega-Olmedo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Draper 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 R. Ortega-Olmedo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Ortega-Olmedo 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Ortega-Olmedo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Draper 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Ortega-Olmedo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 R. Ortega-Olmedo 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 J. Draper 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Ortega-Olmedo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Draper 15-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Ortega-Olmedo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Draper 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Marek Gengel / David Pichler vs Pedja Krstin / Milan Radojkovic



CH Potchefstroom Marek Gengel / David Pichler Marek Gengel / David Pichler 0 Pedja Krstin / Milan Radojkovic • Pedja Krstin / Milan Radojkovic 0 Vincitori: GENGEL / PICHLER per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 P. Krstin / Radojkovic 0-0

Court 5 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. David Pichler vs [Q] Jean Thirouin



CH Potchefstroom David Pichler David Pichler 6 6 Jean Thirouin Jean Thirouin 2 3 Vincitore: D. PICHLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Thirouin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 D. Pichler 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Thirouin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Pichler 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Thirouin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 D. Pichler 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Thirouin A-40 2-0 → 2-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 J. Thirouin 0-15 15-15 15-30 0-0

2. Adam Moundir vs Tobias Simon



CH Potchefstroom Adam Moundir Adam Moundir 5 3 Tobias Simon Tobias Simon 7 6 Vincitore: T. SIMON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-5 → 3-6 A. Moundir 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 T. Simon 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Moundir 15-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Simon 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace ace 2-2 → 2-3 A. Moundir 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Simon 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 1-2 A. Moundir 40-30 0-1 → 1-1 T. Simon 15-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Moundir 5-6 → 5-7 T. Simon 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Moundir 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 T. Simon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Moundir 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Moundir 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Simon 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 ace 2-2 → 2-3 A. Moundir 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 T. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df ace 1-1 → 1-2 A. Moundir 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Yshai Oliel vs [6] Daniel Masur



CH Potchefstroom Yshai Oliel Yshai Oliel 5 4 Daniel Masur [6] Daniel Masur [6] 7 6 Vincitore: D. MASUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Masur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Y. Oliel 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Masur 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 Y. Oliel 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 D. Masur 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 Y. Oliel 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Masur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 Y. Oliel 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 D. Masur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-0 → 1-1 Y. Oliel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Masur 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Y. Oliel 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Masur 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Y. Oliel 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Masur 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Y. Oliel 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Masur 0-0

4. [4] Benjamin Lock / Courtney John Lock vs Simon Carr / Corentin Denolly



CH Potchefstroom Benjamin Lock / Courtney John Lock [4] Benjamin Lock / Courtney John Lock [4] 6 6 Simon Carr / Corentin Denolly Simon Carr / Corentin Denolly 2 3 Vincitori: LOCK / LOCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Carr / Denolly 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 5-3 → 6-3 B. Lock / John Lock 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 S. Carr / Denolly 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-2 → 4-3 B. Lock / John Lock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Carr / Denolly 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 B. Lock / John Lock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Carr / Denolly 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 1-1 → 2-1 B. Lock / John Lock 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Carr / Denolly 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 B. Lock / John Lock 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 S. Carr / Denolly 15-0 30-0 5-1 → 5-2 B. Lock / John Lock 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 S. Carr / Denolly 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 B. Lock / John Lock 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 S. Carr / Denolly 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 B. Lock / John Lock 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Carr / Denolly 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Benjamin Lock vs [Q] Sebastian Prechtel



CH Potchefstroom Benjamin Lock Benjamin Lock 7 6 Sebastian Prechtel Sebastian Prechtel 6 1 Vincitore: B. LOCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 B. Lock 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 S. Prechtel 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-0 → 5-1 B. Lock 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 S. Prechtel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 B. Lock 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Prechtel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 B. Lock 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 B. Lock 15-0 0-1 S. Prechtel 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Danylo Kalenichenko vs Sidharth Rawat



CH Potchefstroom Danylo Kalenichenko Danylo Kalenichenko 7 3 2 Sidharth Rawat Sidharth Rawat 5 6 6 Vincitore: S. RAWAT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Rawat 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 D. Kalenichenko 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Rawat 40-15 2-3 → 2-4 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Rawat 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 D. Kalenichenko 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Rawat 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Kalenichenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 S. Rawat 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 5-5 → 6-5 D. Kalenichenko 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 S. Rawat 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Kalenichenko 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 S. Rawat 15-30 3-3 → 3-4 D. Kalenichenko 0-15 0-30 2-3 → 3-3 S. Rawat 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 D. Kalenichenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Rawat 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Kalenichenko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Rawat 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [Q] Fabrizio Ornago vs Edan Leshem