Continua il recupero di Juan Martin Del Potro (Video)

Il tennista argentino Juan Martin Del Potro ha subito un intervento chirurgico al ginocchio destro per la seconda volta in carriera nello scorso gennaio.

L’argentino ora è in fase di riabilitazione ed ha mostrato ai suoi fan un video dove si allena in palestra.

Del Potro, infatti, ha pubblicato un video sul suo social network di Twitter, dove appare in palestra per esercitarsi al fine di rafforzare i suoi muscoli e il suo corpo, ma il ritorno in campo richiederà ancora un po’ di tempo.