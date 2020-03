Coronavirus: cancellato il torneo Juniores G2 di Firenze. Salsomaggiore a forte rischio

Aumentano sempre più i casi di Coronavirus in Italia e, di conseguenza, arrivano in continuazione decisioni drastiche nel mondo dello sport al fine di ridurre al minimo la possibilità di contagio ed i rischi negli spostamenti da una zona all’altra della penisola.

La FederTennis, in comune accordo con l’International Tennis Federation, ha deciso di cancellare dal calendario Juniores il torneo G2 di Firenze, il cui inizio era fissato per sabato 6 aprile. Per conoscere i successori di Filippo Moroni e Pia Lovric nell’albo d’oro della prestigiosa manifestazione toscana, che quest’anno avrebbe raggiunto la 45esima edizione, bisognerà dunque attendere il 2021.

E’ ormai certa anche la cancellazione del torneo G2 di Salsomaggiore Terme, in programma dal 25 aprile: manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare tra pochi giorni.