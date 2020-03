Emergenza Coronavirus: Miami e Monte Carlo a forte rischio cancellazione

Era solo una questione di tempo prima che il Coronavirus colpisse pesantemente il mondo del tennis. Dopo il rinvio e l’annullamento di numerose partite di calcio, fiere internazionali e festival musicali, il torneo di Indian Wells, considerato da molti il ​​”quinto Grand Slam”, è stato cancellato domenica sera per motivi di sicurezza e dopo aver ricevuto istruzioni mediche dal governo della regione.

Il torneo Indian Wells è stato cancellato appena è stato confermato primo caso di Covid19 nella regione, ma nell’area di Miami, dove si svolgerà il prossimo grande evento, a partire dal 23 marzo, ci sono ancora più casi. Il festival di musica elettronica “Ultra” è stato cancellato. Si svolge a 20 minuti dall’HardRock Stadium, palcoscenico del Miami Open …

Dopo, il circuito va in Europa, dove lo scenario non è dei migliori: a Monte Carlo, vicino al confine con il Nord Italia (dove ci sono migliaia di casi e centinaia di morti), tutti gli eventi pubblici con più di 1000 persone sono vietati. In Spagna e Francia lo scenario è migliore ma non molto e potrebbe peggiorare di giorno in giorno.