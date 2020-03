Seyboth Wild tra le Next Gen ATP Finals e Rafael Nadal come idolo.

“È un risultato incredibile la vittoria a Santiago. Questa vittoria è qualcosa che ho sempre sognato. Ora devo ricordare questa settimana e prenderne il meglio, poi devo continuare il resto della stagione .

Ho giocato la finale considerandola una normale partita, senza mettermi troppa pressione.

Sono migliorato nel corso di questa stagione. Sto giocando un buon tennis e devo ringraziare il mio team per questo”.

“Qualificarsi per le Next Gen ATP Finals, per me, è come per Roger Federer e Rafael Nadal qualificarsi per le ATP Finals. Ammiro la passione di Nadal.

È il mio grande idolo, tennisticamente e anche umanamente. Nemmeno tra 200 anni potrà esistere un giocatore così forte sul rosso. Se potessi vincere anche il 20% di ciò che Rafa ha conquistato in carriera mi potrei ritenere la persona più felice del mondo”.