Coronavirus: confermata la presenza del pubblico a Indian Wells

Il mondo dello sport continua ad essere notevolmente influenzato dal Coronavirus. La diffusione dell’epidemia ha portato gli organi competenti in ambito tennistico (ATP, WTA e ITF) a prendere diverse decisioni “drastiche” nelle ultime ore al fine di tutelare la salute di giocatori e addetti ai lavori: nel circuito maschile sono stati cancellati diversi tornei Challenger, in quello femminile sono “saltati” alcuni eventi in programma in Asia mentre l’ITF ha annullato dodici tornei in programma in Italia, oltre ad alcuni tornei tra Cina e Giappone e alla disposizione delle porte chiuse per tre sfide di Coppa Davis, tra cui Italia-Corea del Sud.

Tra pochi giorni il circuito maggiore si sposterà negli Stati Uniti per i tornei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Alla prima manifestazione rischiano di non poter partecipare tutti coloro che attualmente si trovano in nazioni colpite dal Coronavirus (a rischio la presenza di Fabio Fognini, per il quale potrebbe essere necessaria la quarantena all’arrivo negli USA dall’Italia, dove si trova in questo momento per giocare in Davis): gli Stati Uniti hanno deciso, in via cautelare, di chiudere gran parte dei voli provenienti dalle nazioni più a rischio.

A Indian Wells, come reso noto poche ore fa dagli organizzatori, si giocherà con il pubblico sugli spalti: è stata scartata, quindi, l’idea di far disputare una manifestazione di caratura così importante a porte chiuse perché ci sarebbero stati, oltre a danni d’immagine, anche seri problemi dal punto di vista economico visti i tantissimi biglietti venduti. Tuttavia verranno prese misure per arginare la diffusione del Covid-19: in California sono state registrate undici vittime ed il Governatore ha dichiarato lo stato d’emergenza, ma non ci sono dubbi sul regolare svolgimento del torneo.

ATP e WTA hanno chiesto agli organizzatori di offrire continuamente disinfettanti e sapone per le mani a tutti i giocatori impegnati fin dal torneo di qualificazione, oltre che allo staff e a tutti gli spettatori. “Rimaniamo in stretto contatto con ATP e WTA, continuiamo a monitorare la situazione ma intanto abbiamo già posizionato oltre 250 disinfettanti in tutta la struttura e stiamo lavorando con volontari e staff sanitario per offrire ulteriori precauzioni. La nostra massima priorità è la salute dei giocatori, dei fan e di tutti coloro che sono coinvolti nella manifestazione: ci auguriamo che la situazione non peggiori, l’augurio è quello di assistere ad una vera e propria festa del tennis per far dimenticare, per qualche giorno, i problemi che ci circondano“, hanno affermato dall’organizzazione.