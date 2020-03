Coronavirus: cancellati due tornei Challenger. Il torneo di Madrid spostato ad ottobre

Il Coronavirus continua a far paura e, di conseguenza, ad avere ripercussioni notevoli anche sul mondo dello sport: nella giornata di ieri, tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l’ATP ha fatto sapere di aver modificato il calendario del circuito Challenger. Sono stati cancellati gli eventi di Anning e Samarcanda, in programma tra aprile e maggio, mentre tre tornei in programma in Corea del Sud sono stati spostati al mese di agosto: anche in Europa comincia a muoversi qualcosa perché gli organizzatori del torneo di Madrid hanno chiesto, e ovviamente ottenuto, il posticipo del Challenger al mese di ottobre.

CIRCUITO MASCHILE – TORNEI CANCELLATI

M15 Nishi-Tokyo (Giappone) – Dal 9 marzo

M15 Kofu (Giappone) – Dal 16 marzo

M15 Tsukuba (Giappone) – Dal 23 marzo

M15 Kashiwa (Giappone) – Dal 30 marzo

Challenger Anning (Cina) – Dal 20 aprile

Challenger Samarcanda (Uzbekistan) – Dall’11 maggio

M15 Hong Kong (Hong Kong) – Dal 25 maggio

M15 Hong Kong (Hong Kong) – Dal 1° giugno

CIRCUITO MASCHILE – TORNEI POSTICIPATI

Challenger Madrid (Spagna) – In calendario dal 23 marzo, spostato ad ottobre

Challenger Seoul (Corea del Sud) – In calendario dal 27 aprile, spostato ad agosto

Challenger Busan (Corea del Sud) – In calendario dal 4 maggio, spostato ad agosto

Challenger Gwangju (Corea del Sud) – In calendario dall’11 maggio, spostato ad agosto