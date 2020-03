Fabio Fognini potrebbe non giocare il torneo di Indian Wells?

Fabio Fognini potrebbe avere seri problemi a giocare il torneo Masters 1000 di Indian Wells in programma la prossima settimana.

L’azzurro che si trova a Cagliari per disputare la Davis Cup potrebbe avere dei problemi per andare negli Stati Uniti.

Il motivo? Sembra che chiunque voli in America dall’Italia debba per forza mettersi in quarantena.

Nella giornata di oggi alcuni rumors provenienti da Cagliari ci hanno informato di questa possibile situazione.

Speriamo che l’ATP possa fare qualcosa per questa vicenda.