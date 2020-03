Coppa Davis, Filippine-Grecia: a sorpresa ci sarà anche Stefanos Tsitsipas

Tra venerdì 6 e sabato 7 marzo si disputeranno diversi incontri validi per il World Group II di Coppa Davis. Tra le varie Nazionali impegnate c’è anche la Grecia, attesa da una lunga trasferta a Manila contro le Filippine: il principale protagonista di questa due giorni di tennis è Stefanos Tsitsipas, numero 6 del ranking ATP, che nonostante gli avversari non presentassero alcun giocatore tra i primi 1400 del mondo ha deciso di partecipare comunque all’evento. Al suo fianco, oltre al fratello Petros (n.1169 in singolare), anche Michail Pervolarakis (n.424) e Markos Kalovelonis (n.705).

Le Filippine, invece, schierano come numero uno Jeson Patrombon, attuale n.1421 della classifica mondiale in singolare e senza ranking ATP in doppio, seguito da Eric Jr. Olivarez (n.1590), Francis Casey Alcantara (n.537 in doppio), Ruben Gonzales (n.212 in doppio) e Alberto Lim (senza ranking né di singolare, né di doppio).

Per Stefanos Tsitsipas, classe 1998, ci sono dunque tutti i presupposti per due giorni da assoluto protagonista.