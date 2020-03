Alle 14 le finali del Torneo Open Bnl pre Ibi 2020 al Match Ball Firenze

Al Torneo Open Bnl pre Ibi 2020 in svolgimento al Match Ball Firenze, valido come 42° Campionato Toscano Indoor Assoluto, con montepremi di 24.580 euro siamo giunti alle finali. A giocarsi il titolo nel tabellone femminile (alle 14 con ingresso libero) saranno Cristina Elena Tiglea e Anastasia Piangerelli mentre nel maschile (a seguire) si affronteranno Lorenzo Bocchi e Luigi Sorrentino.

In un pomeriggio ricco di emozioni che ha dato i pass per Roma ai vincitori, con tante gare molto equilibrate, a vincere i tornei di doppio sono la coppia toscana-lombarda Matteo Trevisan e Lorenzo Frigerio nel doppio maschile e le umbre Linda Alessi e Chiara Girelli nel femminile, Entrambe le coppie vincitrici conquistano il pass per Roma. Trevisan e Frigerio hanno superato 64 61 il duo Trusendi-Ragazzi mentre le due umbre del Tennis Training Foligno hanno sconfitto 75 61 Rubina Marta De Ponti e Vittoria Modesti. Nel singolare femminile la prima finalista è stata Cristina Elena Tiglea (2.4 del Tc Bressanone) che ha superato Chiara De Vito (Ct Siena) 62 46 63 e domenica alle 14 affronterà Anastasia Piangerelli (2.2, numero sei del seeding, Quanta Sport Village) che ha sconfitto 62 63 la mancina Giorgia Pinto (Ct Anzio) grazie alla sua fisicità. La finale maschile, che verrà disputata al termine di quella femminile, vedrà di fronte Lorenzo Bocchi (2.2 del Ct Albinea) che nel primo match ha faticato più di 3 ore per avere ragione di Andrea Picchione (2.3 del Ct L’Aquila), allievo di Giorgio Galimberti all’Accademia di San Marino. Al termine di una sfida terminata 67 76 63. “E’ stato un match incredibile – dice Bocchi – ad un certo punto non pensavo di vincere ma sono riuscito a restare dentro la partita e nel terzo set ho fatto il break e da quel momento ho giocato con più attenzione. Un bravo anche al mio avversario perchè sarebbe stato giusto che il match finisse in parità”. Nell’altro match Luigi Sorrentino (2.2 del Park Tennis Genova) supera 75 64 il toscano di Certaldo Gianluca Acquaroli (7, 2.2), allievo del maestro Leonardo Azzaro a Pontedera.

Il ligure è stato bravo ad entrare sempre in campo rispetto alla’avversario che ha giocato sempre in difesa. “Sono contento ho fatto un torneo davvero di alto livello – dice Sorrentino – e giungere in finale in questa manifestazione che è la più partecipata in Italia è davvero bello”. Nel doppio misto la finale è durata poco perchè Beatrice Stagno e Giovanni Agostinetto dopo un primo set chiuso 62 contro la coppia Mattia Materi e Alessandra Anghel sull’1-0 gli avversari si sono ritirati per un problema fisico. Sono così Stagno – Agostinetto i vincitori e campioni toscani del Misto. “Abbiamo assistito a un vero spettacolo tennistico – dice il vice presidente del Match Ball Firenze, Leonardo Casamonti – ora le finali per chiudere in bellezza questa manifestazione che è la prima in Italia per numero di iscritti”. Il direttore del torneo è Fabio Bianchini con giudice arbitro titolare Nicola Antonelli assistito da Filippo Zoppi, Renzo Roselli, Paolo Lapini, Daniele Turco, Pierfrancesco Ponzuoli, Alfredo Manetti, Damiano Bonfitto e Niccolò Stinchi