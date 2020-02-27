Combined Acapulco ATP, Copertina, WTA

Combined Acapulco: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (Live)

27/02/2020 19:20 Nessun commento

MEX Combined Acapulco – Quarti di Finale

Estadio – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 5:00 pm)
1. [5] John Isner USA vs [Q] Tommy Paul USA
Il match deve ancora iniziare

2. Taylor Fritz USA vs Kyle Edmund GBR (non prima ore: 01:00)

Il match deve ancora iniziare

3. [3] Stan Wawrinka SUI vs [7] Grigor Dimitrov BUL

Il match deve ancora iniziare

4. [1] Rafael Nadal ESP vs Soonwoo Kwon KOR (non prima ore: 05:00)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 5:00 pm)
1. [6] Lin Zhu CHN vs [Q] Xiyu Wang CHN
Il match deve ancora iniziare

2. [7] Heather Watson GBR vs Christina Mchale USA

Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Renata Zarazua MEX vs Tamara Zidansek SLO

Il match deve ancora iniziare

4. Anastasia Potapova RUS vs [Q] Leylah Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare


Cancha 2 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 5:30 pm)
1. Sabrina Santamaria USA / Nina Stojanovic SRB vs Kateryna Bondarenko UKR / Sharon Fichman CAN

Il match deve ancora iniziare

2. Caroline Dolehide USA / Astra Sharma AUS vs [WC] Sara Errani ITA / Daniela Seguel CHI

Il match deve ancora iniziare

3. [3] Ellen Perez AUS / Storm Sanders AUS vs Nao Hibino JPN / Heather Watson GBR

Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Arantxa Rus NED / Tamara Zidansek SLO vs [2] Desirae Krawczyk USA / Giuliana Olmos MEX

Il match deve ancora iniziare


Cancha 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)
1. [1] Juan Sebastian Cabal COL / Robert Farah COL vs Sander Gille BEL / Joran Vliegen BEL

Il match deve ancora iniziare

2. Nikola Cacic SRB / Dusan Lajovic SRB vs Santiago Gonzalez MEX / Ken Skupski GBR (non prima ore: 02:30)

Il match deve ancora iniziare

3. Adrian Mannarino FRA / Fabrice Martin FRA vs [WC] Alexander Zverev GER / Mischa Zverev GER

Il match deve ancora iniziare

4. Grigor Dimitrov BUL / Taylor Fritz USA vs [2] Lukasz Kubot POL / Marcelo Melo BRA

Il match deve ancora iniziare

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