Combined Acapulco: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (Live)
Combined Acapulco – Quarti di Finale
Estadio – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 5:00 pm)
1. [5] John Isner vs [Q] Tommy Paul
2. Taylor Fritz vs Kyle Edmund (non prima ore: 01:00)
3. [3] Stan Wawrinka vs [7] Grigor Dimitrov
4. [1] Rafael Nadal vs Soonwoo Kwon (non prima ore: 05:00)
Grandstand – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 5:00 pm)
1. [6] Lin Zhu vs [Q] Xiyu Wang
2. [7] Heather Watson vs Christina Mchale
3. [WC] Renata Zarazua vs Tamara Zidansek
4. Anastasia Potapova vs [Q] Leylah Fernandez
Cancha 2 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 5:30 pm)
1. Sabrina Santamaria / Nina Stojanovic vs Kateryna Bondarenko / Sharon Fichman
2. Caroline Dolehide / Astra Sharma vs [WC] Sara Errani / Daniela Seguel
3. [3] Ellen Perez / Storm Sanders vs Nao Hibino / Heather Watson
4. [Alt] Arantxa Rus / Tamara Zidansek vs [2] Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos
Cancha 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)
1. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Sander Gille / Joran Vliegen
2. Nikola Cacic / Dusan Lajovic vs Santiago Gonzalez / Ken Skupski (non prima ore: 02:30)
3. Adrian Mannarino / Fabrice Martin vs [WC] Alexander Zverev / Mischa Zverev
4. Grigor Dimitrov / Taylor Fritz vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo
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