Combined Acapulco ATP, Copertina, WTA

Combined Acapulco: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Rafael Nadal in semifinale. Dimitrov batte Wawrinka

28/02/2020 07:46 9 commenti

Semifinali
Estadio – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)
1. [7] Heather Watson GBR vs [Q] Xiyu Wang CHN
2. Taylor Fritz USA vs [5] John Isner USA (non prima ore: 01:00)
3. [WC] Renata Zarazua MEX vs [Q] Leylah Fernandez CAN (non prima ore: 03:00)
4. [1] Rafael Nadal ESP OR Soonwoo Kwon KOR vs [7] Grigor Dimitrov BUL (non prima ore: 05:00)

Grandstand – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)
1. Kateryna Bondarenko UKR / Sharon Fichman CAN vs [3] Ellen Perez AUS / Storm Sanders AUS
2. [1] Juan Sebastian Cabal COL / Robert Farah COL vs Adrian Mannarino FRA / Fabrice Martin FRA
3. Caroline Dolehide USA / Astra Sharma AUS vs [2] Desirae Krawczyk USA / Giuliana Olmos MEX
4. Nikola Cacic SRB / Dusan Lajovic SRB vs [2] Lukasz Kubot POL / Marcelo Melo BRA

MEX Combined Acapulco – Quarti di Finale

Estadio – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 5:00 pm)
1. [5] John Isner USA vs [Q] Tommy Paul USA
ATP Acapulco
John Isner [5]
7
3
6
Tommy Paul
6
6
2
Vincitore: J. ISNER
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2. Taylor Fritz USA vs Kyle Edmund GBR (non prima ore: 01:00)

ATP Acapulco
Taylor Fritz
6
6
Kyle Edmund
4
3
Vincitore: T. FRITZ
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3. [3] Stan Wawrinka SUI vs [7] Grigor Dimitrov BUL

ATP Acapulco
Stan Wawrinka [3]
4
4
Grigor Dimitrov [7]
6
6
Vincitore: G. DIMITROV
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4. [1] Rafael Nadal ESP vs Soonwoo Kwon KOR (non prima ore: 05:00)

ATP Acapulco
Rafael Nadal [1]
6
6
Soonwoo Kwon
2
1
Vincitore: R. NADAL
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Grandstand – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 5:00 pm)
1. [6] Lin Zhu CHN vs [Q] Xiyu Wang CHN
WTA Acapulco
Lin Zhu [6]
2
2
Xiyu Wang
6
6
Vincitore: X. WANG
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2. [7] Heather Watson GBR vs Christina Mchale USA

WTA Acapulco
Heather Watson [7]
6
1
6
Christina Mchale
3
6
1
Vincitore: H. WATSON
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3. [WC] Renata Zarazua MEX vs Tamara Zidansek SLO

WTA Acapulco
Renata Zarazua
6
3
6
Tamara Zidansek
2
6
2
Vincitore: R. ZARAZUA
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4. Anastasia Potapova RUS vs [Q] Leylah Fernandez CAN

WTA Acapulco
Anastasia Potapova
3
5
Leylah Fernandez
6
7
Vincitore: L. FERNANDEZ
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Cancha 2 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 5:30 pm)
1. Sabrina Santamaria USA / Nina Stojanovic SRB vs Kateryna Bondarenko UKR / Sharon Fichman CAN

WTA Acapulco
Sabrina Santamaria / Nina Stojanovic
6
2
Kateryna Bondarenko / Sharon Fichman
7
6
Vincitori: BONDARENKO / FICHMAN
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2. Caroline Dolehide USA / Astra Sharma AUS vs [WC] Sara Errani ITA / Daniela Seguel CHI

WTA Acapulco
Caroline Dolehide / Astra Sharma
0
4
Sara Errani / Daniela Seguel
0
1
Vincitori: DOLEHIDE / SHARMA per ritiro
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3. [3] Ellen Perez AUS / Storm Sanders AUS vs Nao Hibino JPN / Heather Watson GBR

WTA Acapulco
Ellen Perez / Storm Sanders [3]
6
5
10
Nao Hibino / Heather Watson
3
7
7
Vincitori: PEREZ / SANDERS
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4. [Alt] Arantxa Rus NED / Tamara Zidansek SLO vs [2] Desirae Krawczyk USA / Giuliana Olmos MEX

WTA Acapulco
Arantxa Rus / Tamara Zidansek
3
6
3
Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos [2]
6
1
10
Vincitori: KRAWCZYK / OLMOS
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Cancha 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)
1. [1] Juan Sebastian Cabal COL / Robert Farah COL vs Sander Gille BEL / Joran Vliegen BEL

ATP Acapulco
Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1]
6
6
10
Sander Gille / Joran Vliegen
7
4
8
Vincitori: CABAL / FARAH
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2. Nikola Cacic SRB / Dusan Lajovic SRB vs Santiago Gonzalez MEX / Ken Skupski GBR (non prima ore: 02:30)

ATP Acapulco
Nikola Cacic / Dusan Lajovic
4
6
10
Santiago Gonzalez / Ken Skupski
6
4
2
Vincitori: CACIC / LAJOVIC
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3. Adrian Mannarino FRA / Fabrice Martin FRA vs [WC] Alexander Zverev GER / Mischa Zverev GER

ATP Acapulco
Adrian Mannarino / Fabrice Martin
6
6
Alexander Zverev / Mischa Zverev
1
4
Vincitori: MANNARINO / MARTIN
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4. Grigor Dimitrov BUL / Taylor Fritz USA vs [2] Lukasz Kubot POL / Marcelo Melo BRA

ATP Acapulco
Grigor Dimitrov / Taylor Fritz
0
0
Lukasz Kubot / Marcelo Melo [2]
0
0
Vincitori: KUBOT / MELO per walkover
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Paippo (Guest) 28-02-2020 07:50

Scritto da Luca Napoli
Nadal in 2, Paul in 3, Edmund in 3, Wawrinka in 3
Wang in 3, Zidansek in 2, Potapova in 3, Watson in 2

Quante ne hai prese…

9
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Ka.Plis88 28-02-2020 07:40

Scritto da WIMBLEDON
Dispiace che ci sia un solo commento per il match tra i due rovesci tra i più belli di sempre e due ex top 3 al mondo.
Wawrinka-Dimitrov match da veri intenditori.

Magari per l’orario???

 8
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radar 28-02-2020 07:31

Anche Potapova regolata in scioltezza (qualche patema in chiusura, ma è normale, sono le prime vertigini della sua giovane carriera) e la talentuosa Fernandez continua la propria marcia immacolata: ora semifinale con la tennista di casa Zarazua che, dopo Stephens e Volynets, fa fuori anche Zidansek

 7
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il Pirata (Guest) 28-02-2020 07:27

Mi domando, per quale pratica auto-lesionistica Nadal deve rispondere a 15 metri dalla linea di fondo contro Kwon?
Un giocatore intelligente ed esperto come lui come può non capire che rispondendo da laggiù contro un giocatore di media qualità nel primo colpo dopo servizio è quasi spacciato? E se non prova a rispondere vicino alla linea in partita contro Kwon, di certo non avanzerà contro un top ten…

 6
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+1: il capitano
SUPERPEPPE_ 28-02-2020 00:07

Scritto da WIMBLEDON
Dispiace che ci sia un solo commento per il match tra i due rovesci tra i più belli di sempre e due ex top 3 al mondo.
Wawrinka-Dimitrov match da veri intenditori.

Rovescio di Dimitrov tutt’altro che irresistibile. Stilisticamente anche bello, ma certamente è il punto debole del bulgaro. Colpo che non fa quasi mai male, la maggior parte delle volte lo tira corto

 5
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Luca Napoli 28-02-2020 00:04

Nadal in 2, Paul in 3, Edmund in 3, Wawrinka in 3

Wang in 3, Zidansek in 2, Potapova in 3, Watson in 2

 4
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Dani Lucia (Guest) 27-02-2020 23:31

Vamos Rafa!

 3
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WIMBLEDON (Guest) 27-02-2020 23:13

Dispiace che ci sia un solo commento per il match tra i due rovesci tra i più belli di sempre e due ex top 3 al mondo.
Wawrinka-Dimitrov match da veri intenditori.

 2
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+1: il capitano
Gaz (Guest) 27-02-2020 22:19

3 recenti numero 1 juniores in campo,l’ennesima combinazione fortuita in quanto sappiamo benissimo noi professori in materia che i tornei juniores hanno rilevanza zero,non e’vero?

 1
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