Combined Acapulco: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Rafael Nadal in semifinale. Dimitrov batte Wawrinka

Semifinali
Estadio – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)
1. [7] Heather Watson vs [Q] Xiyu Wang
2. Taylor Fritz vs [5] John Isner (non prima ore: 01:00)
3. [WC] Renata Zarazua vs [Q] Leylah Fernandez (non prima ore: 03:00)
4. [1] Rafael Nadal OR Soonwoo Kwon vs [7] Grigor Dimitrov (non prima ore: 05:00)
Grandstand – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)
1. Kateryna Bondarenko / Sharon Fichman vs [3] Ellen Perez / Storm Sanders
2. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Adrian Mannarino / Fabrice Martin
3. Caroline Dolehide / Astra Sharma vs [2] Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos
4. Nikola Cacic / Dusan Lajovic vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo
Combined Acapulco – Quarti di Finale
Estadio – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 5:00 pm)
1. [5] John Isner
vs [Q] Tommy Paul
ATP Acapulco
John Isner [5]
7
3
6
Tommy Paul
6
6
2
Vincitore: J. ISNER
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Isner
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
ace
4-2 → 5-2
T. Paul
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
J. Isner
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
T. Paul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 2-2
T. Paul
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Isner
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Paul
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
J. Isner
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
T. Paul
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
J. Isner
0-15
0-30
15-30
15-40
df
30-40
df
1-2 → 1-3
T. Paul
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Isner
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
ace
6-3*
ace
6-6 → 7-6
T. Paul
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
6-5 → 6-6
J. Isner
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
ace
5-5 → 6-5
T. Paul
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
J. Isner
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
4-4 → 5-4
T. Paul
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Isner
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
T. Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
T. Paul
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
J. Isner
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
2. Taylor Fritz vs Kyle Edmund (non prima ore: 01:00)
ATP Acapulco
Taylor Fritz
6
6
Kyle Edmund
4
3
Vincitore: T. FRITZ
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Fritz
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-3 → 6-3
K. Edmund
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
4-3 → 5-3
T. Fritz
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
K. Edmund
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
T. Fritz
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
K. Edmund
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
T. Fritz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
K. Edmund
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
T. Fritz
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Edmund
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
T. Fritz
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
ace
4-4 → 5-4
T. Fritz
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
T. Fritz
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
K. Edmund
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
T. Fritz
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
df
40-A
2-0 → 2-1
T. Fritz
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
3. [3] Stan Wawrinka vs [7] Grigor Dimitrov
ATP Acapulco
Stan Wawrinka [3]
4
4
Grigor Dimitrov [7]
6
6
Vincitore: G. DIMITROV
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Dimitrov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 4-6
S. Wawrinka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
3-5 → 4-5
G. Dimitrov
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
3-4 → 3-5
S. Wawrinka
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
2-4 → 3-4
G. Dimitrov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
G. Dimitrov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Dimitrov
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-5 → 4-6
S. Wawrinka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
G. Dimitrov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
G. Dimitrov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-3 → 3-3
G. Dimitrov
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
1-2 → 1-3
S. Wawrinka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
4. [1] Rafael Nadal vs Soonwoo Kwon (non prima ore: 05:00)
ATP Acapulco
Rafael Nadal [1]
6
6
Soonwoo Kwon
2
1
Vincitore: R. NADAL
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Nadal
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
S. Kwon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-1 → 5-1
R. Nadal
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-0 → 3-0
S. Kwon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
df
1-0 → 2-0
R. Nadal
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Nadal
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
S. Kwon
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
Grandstand – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 5:00 pm)
1. [6] Lin Zhu
vs [Q] Xiyu Wang
WTA Acapulco
Lin Zhu [6]
2
2
Xiyu Wang
6
6
Vincitore: X. WANG
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Zhu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
X. Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Zhu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-5 → 2-6
L. Zhu
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-2 → 1-3
X. Wang
15-0
30-0
30-15
df
30-30
df
40-30
40-40
df
40-A
df
40-40
A-40
1-1 → 1-2
2. [7] Heather Watson vs Christina Mchale
WTA Acapulco
Heather Watson [7]
6
1
6
Christina Mchale
3
6
1
Vincitore: H. WATSON
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Watson
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-1 → 6-1
C. Mchale
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 5-1
C. Mchale
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-1 → 3-1
H. Watson
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
C. Mchale
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Mchale
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-5 → 1-6
H. Watson
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-4 → 1-5
C. Mchale
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
H. Watson
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
df
1-2 → 1-3
C. Mchale
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Watson
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
H. Watson
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
A-40
ace
40-40
A-40
4-2 → 5-2
H. Watson
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
H. Watson
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
3. [WC] Renata Zarazua vs Tamara Zidansek
WTA Acapulco
Renata Zarazua
6
3
6
Tamara Zidansek
2
6
2
Vincitore: R. ZARAZUA
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Zidansek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
T. Zidansek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
T. Zidansek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Zidansek
0-15
df
15-15
15-30
15-40
2-4 → 3-4
R. Zarazua
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
T. Zidansek
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R. Zarazua
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Zidansek
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
R. Zarazua
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
T. Zidansek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
T. Zidansek
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
4. Anastasia Potapova vs [Q] Leylah Fernandez
WTA Acapulco
Anastasia Potapova
3
5
Leylah Fernandez
6
7
Vincitore: L. FERNANDEZ
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Fernandez
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 5-7
A. Potapova
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
5-5 → 5-6
L. Fernandez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
L. Fernandez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
A. Potapova
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
L. Fernandez
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
A. Potapova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Potapova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Fernandez
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
3-5 → 3-6
A. Potapova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 3-5
L. Fernandez
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Potapova
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
L. Fernandez
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
L. Fernandez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Cancha 2 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 5:30 pm)
1. Sabrina Santamaria / Nina Stojanovic vs Kateryna Bondarenko / Sharon Fichman
WTA Acapulco
Sabrina Santamaria / Nina Stojanovic
6
2
Kateryna Bondarenko / Sharon Fichman
7
6
Vincitori: BONDARENKO / FICHMAN
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Santamaria / Stojanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
K. Bondarenko / Fichman
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
S. Santamaria / Stojanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
K. Bondarenko / Fichman
2-2 → 2-3
S. Santamaria / Stojanovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 2-2
K. Bondarenko / Fichman
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
S. Santamaria / Stojanovic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
K. Bondarenko / Fichman
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
df
4-5*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
K. Bondarenko / Fichman
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-6 → 6-6
S. Santamaria / Stojanovic
5-5 → 5-6
K. Bondarenko / Fichman
5-4 → 5-5
S. Santamaria / Stojanovic
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
K. Bondarenko / Fichman
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
S. Santamaria / Stojanovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
K. Bondarenko / Fichman
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
3-2 → 3-3
S. Santamaria / Stojanovic
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
K. Bondarenko / Fichman
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
S. Santamaria / Stojanovic
1-1 → 1-2
K. Bondarenko / Fichman
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
S. Santamaria / Stojanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 0-1
2. Caroline Dolehide / Astra Sharma vs [WC] Sara Errani / Daniela Seguel
WTA Acapulco
Caroline Dolehide / Astra Sharma
0
4
Sara Errani / Daniela Seguel•
0
1
Vincitori: DOLEHIDE / SHARMA per ritiro
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Dolehide / Sharma
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
4-0 → 4-1
S. Errani / Seguel
3-0 → 4-0
C. Dolehide / Sharma
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
S. Errani / Seguel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
C. Dolehide / Sharma
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
0-0 → 1-0
3. [3] Ellen Perez / Storm Sanders vs Nao Hibino / Heather Watson
WTA Acapulco
Ellen Perez / Storm Sanders [3]
6
5
10
Nao Hibino / Heather Watson
3
7
7
Vincitori: PEREZ / SANDERS
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Perez / Sanders
1-0
1-1
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
5-3
6-3
7-3
7-4
7-5
8-5
8-6
8-7
9-7
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Hibino / Watson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
E. Perez / Sanders
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-5 → 5-6
N. Hibino / Watson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
E. Perez / Sanders
0-15
df
15-15
15-30
15-40
5-3 → 5-4
N. Hibino / Watson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-2 → 5-3
E. Perez / Sanders
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
N. Hibino / Watson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
E. Perez / Sanders
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
N. Hibino / Watson
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
E. Perez / Sanders
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
1-1 → 2-1
N. Hibino / Watson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
E. Perez / Sanders
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Hibino / Watson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-3 → 6-3
E. Perez / Sanders
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
5-2 → 5-3
N. Hibino / Watson
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-2 → 5-2
E. Perez / Sanders
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 4-2
N. Hibino / Watson
2-2 → 3-2
E. Perez / Sanders
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
N. Hibino / Watson
0-2 → 1-2
E. Perez / Sanders
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
N. Hibino / Watson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
4. [Alt] Arantxa Rus / Tamara Zidansek vs [2] Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos
WTA Acapulco
Arantxa Rus / Tamara Zidansek
3
6
3
Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos [2]
6
1
10
Vincitori: KRAWCZYK / OLMOS
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Krawczyk / Olmos
0-1
1-1
2-1
3-1
4-1
4-2
4-3
5-3
6-3
7-3
8-3
9-3
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rus / Zidansek
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
5-1 → 6-1
D. Krawczyk / Olmos
5-0 → 5-1
A. Rus / Zidansek
4-0 → 5-0
D. Krawczyk / Olmos
3-0 → 4-0
A. Rus / Zidansek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-0 → 3-0
D. Krawczyk / Olmos
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
1-0 → 2-0
A. Rus / Zidansek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Krawczyk / Olmos
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
A. Rus / Zidansek
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
40-30
df
2-5 → 3-5
D. Krawczyk / Olmos
2-4 → 2-5
A. Rus / Zidansek
1-4 → 2-4
D. Krawczyk / Olmos
1-3 → 1-4
A. Rus / Zidansek
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-3 → 1-3
D. Krawczyk / Olmos
0-2 → 0-3
A. Rus / Zidansek
15-0
15-15
15-30
15-40
df
0-1 → 0-2
D. Krawczyk / Olmos
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Cancha 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)
1. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Sander Gille / Joran Vliegen
ATP Acapulco
Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1]
6
6
10
Sander Gille / Joran Vliegen
7
4
8
Vincitori: CABAL / FARAH
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Sebastian Cabal / Farah
0-1
1-1
1-2
2-2
3-2
df
4-2
5-2
5-3
5-4
5-5
6-5
6-6
6-7
6-8
7-8
8-8
9-8
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sebastian Cabal / Farah
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
S. Gille / Vliegen
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
5-3 → 5-4
J. Sebastian Cabal / Farah
4-3 → 5-3
S. Gille / Vliegen
4-2 → 4-3
J. Sebastian Cabal / Farah
3-2 → 4-2
S. Gille / Vliegen
2-2 → 3-2
J. Sebastian Cabal / Farah
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
1-2 → 2-2
S. Gille / Vliegen
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
J. Sebastian Cabal / Farah
0-1 → 1-1
S. Gille / Vliegen
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
6-6 → 6-7
S. Gille / Vliegen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
J. Sebastian Cabal / Farah
5-5 → 6-5
S. Gille / Vliegen
5-4 → 5-5
J. Sebastian Cabal / Farah
5-3 → 5-4
S. Gille / Vliegen
5-2 → 5-3
J. Sebastian Cabal / Farah
4-2 → 5-2
S. Gille / Vliegen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
J. Sebastian Cabal / Farah
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
S. Gille / Vliegen
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
J. Sebastian Cabal / Farah
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
S. Gille / Vliegen
1-0 → 1-1
J. Sebastian Cabal / Farah
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
2. Nikola Cacic / Dusan Lajovic vs Santiago Gonzalez / Ken Skupski (non prima ore: 02:30)
ATP Acapulco
Nikola Cacic / Dusan Lajovic
4
6
10
Santiago Gonzalez / Ken Skupski
6
4
2
Vincitori: CACIC / LAJOVIC
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Gonzalez / Skupski
0-1
df
0-2
0-3
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
2-7
2-8
2-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Cacic / Lajovic
5-4 → 6-4
S. Gonzalez / Skupski
0-15
15-15
15-30
15-40
df
4-4 → 5-4
N. Cacic / Lajovic
3-4 → 4-4
S. Gonzalez / Skupski
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
N. Cacic / Lajovic
2-3 → 3-3
S. Gonzalez / Skupski
2-2 → 2-3
N. Cacic / Lajovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-2 → 2-2
S. Gonzalez / Skupski
0-2 → 1-2
N. Cacic / Lajovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
S. Gonzalez / Skupski
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Cacic / Lajovic
4-5 → 4-6
S. Gonzalez / Skupski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
N. Cacic / Lajovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
3-4 → 4-4
S. Gonzalez / Skupski
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
N. Cacic / Lajovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
3-2 → 3-3
S. Gonzalez / Skupski
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-1 → 3-2
N. Cacic / Lajovic
2-1 → 3-1
S. Gonzalez / Skupski
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
2-0 → 2-1
N. Cacic / Lajovic
1-0 → 2-0
S. Gonzalez / Skupski
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
3. Adrian Mannarino / Fabrice Martin vs [WC] Alexander Zverev / Mischa Zverev
ATP Acapulco
Adrian Mannarino / Fabrice Martin
6
6
Alexander Zverev / Mischa Zverev
1
4
Vincitori: MANNARINO / MARTIN
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Mannarino / Martin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
A. Zverev / Zverev
5-3 → 5-4
A. Mannarino / Martin
4-3 → 5-3
A. Zverev / Zverev
4-2 → 4-3
A. Mannarino / Martin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 4-2
A. Zverev / Zverev
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-1 → 4-1
A. Mannarino / Martin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
A. Zverev / Zverev
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
A. Mannarino / Martin
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-1 → 1-1
A. Zverev / Zverev
15-0
ace
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Mannarino / Martin
5-1 → 6-1
A. Zverev / Zverev
4-1 → 5-1
A. Mannarino / Martin
3-1 → 4-1
A. Zverev / Zverev
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
A. Mannarino / Martin
1-1 → 2-1
A. Zverev / Zverev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
A. Mannarino / Martin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 1-0
4. Grigor Dimitrov / Taylor Fritz vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo
ATP Acapulco
Grigor Dimitrov / Taylor Fritz
0
0
Lukasz Kubot / Marcelo Melo [2]•
0
0
Vincitori: KUBOT / MELO per walkover
Quante ne hai prese…
Magari per l’orario???
Anche Potapova regolata in scioltezza (qualche patema in chiusura, ma è normale, sono le prime vertigini della sua giovane carriera) e la talentuosa Fernandez continua la propria marcia immacolata: ora semifinale con la tennista di casa Zarazua che, dopo Stephens e Volynets, fa fuori anche Zidansek
Mi domando, per quale pratica auto-lesionistica Nadal deve rispondere a 15 metri dalla linea di fondo contro Kwon?
Un giocatore intelligente ed esperto come lui come può non capire che rispondendo da laggiù contro un giocatore di media qualità nel primo colpo dopo servizio è quasi spacciato? E se non prova a rispondere vicino alla linea in partita contro Kwon, di certo non avanzerà contro un top ten…
Rovescio di Dimitrov tutt’altro che irresistibile. Stilisticamente anche bello, ma certamente è il punto debole del bulgaro. Colpo che non fa quasi mai male, la maggior parte delle volte lo tira corto
Nadal in 2, Paul in 3, Edmund in 3, Wawrinka in 3
Wang in 3, Zidansek in 2, Potapova in 3, Watson in 2
Vamos Rafa!
Dispiace che ci sia un solo commento per il match tra i due rovesci tra i più belli di sempre e due ex top 3 al mondo.
Wawrinka-Dimitrov match da veri intenditori.
3 recenti numero 1 juniores in campo,l’ennesima combinazione fortuita in quanto sappiamo benissimo noi professori in materia che i tornei juniores hanno rilevanza zero,non e’vero?