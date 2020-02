Combined Acapulco: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Rafael Nadal in semifinale. Dimitrov batte Wawrinka

Semifinali

Estadio – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [7] Heather Watson vs [Q] Xiyu Wang

2. Taylor Fritz vs [5] John Isner (non prima ore: 01:00)

3. [WC] Renata Zarazua vs [Q] Leylah Fernandez (non prima ore: 03:00)

4. [1] Rafael Nadal OR Soonwoo Kwon vs [7] Grigor Dimitrov (non prima ore: 05:00)

Grandstand – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. Kateryna Bondarenko / Sharon Fichman vs [3] Ellen Perez / Storm Sanders

2. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Adrian Mannarino / Fabrice Martin

3. Caroline Dolehide / Astra Sharma vs [2] Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos

4. Nikola Cacic / Dusan Lajovic vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo

Combined Acapulco – Quarti di Finale

ATP Acapulco John Isner [5] John Isner [5] 7 3 6 Tommy Paul Tommy Paul 6 6 2 Vincitore: J. ISNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 4-2 → 5-2 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Isner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Isner 15-0 30-0 ace ace 2-5 → 3-5 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 J. Isner 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Isner 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 1-2 → 1-3 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Isner 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 ace 6-3* ace 6-6 → 7-6 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 J. Isner 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 6-5 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Paul 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

ATP Acapulco Taylor Fritz Taylor Fritz 6 6 Kyle Edmund Kyle Edmund 4 3 Vincitore: T. FRITZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Fritz 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 6-3 K. Edmund 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-3 → 5-3 T. Fritz 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 K. Edmund 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 K. Edmund 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 K. Edmund 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 df 40-A 2-0 → 2-1 K. Edmund 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [3] Stan Wawrinka vs [7] Grigor Dimitrov



ATP Acapulco Stan Wawrinka [3] Stan Wawrinka [3] 4 4 Grigor Dimitrov [7] Grigor Dimitrov [7] 6 6 Vincitore: G. DIMITROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 2-4 → 3-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

4. [1] Rafael Nadal vs Soonwoo Kwon (non prima ore: 05:00)



ATP Acapulco Rafael Nadal [1] Rafael Nadal [1] 6 6 Soonwoo Kwon Soonwoo Kwon 2 1 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df df 1-0 → 2-0 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Kwon 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-2 → 6-2 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-1 → 4-1 S. Kwon 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

WTA Acapulco Lin Zhu [6] Lin Zhu [6] 2 2 Xiyu Wang Xiyu Wang 6 6 Vincitore: X. WANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Zhu 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 X. Wang 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 L. Zhu 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 X. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 L. Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 X. Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 X. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 X. Wang 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 L. Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-2 → 1-3 X. Wang 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Zhu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 X. Wang 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

1. [6] Lin Zhuvs [Q] Xiyu Wang

2. [7] Heather Watson vs Christina Mchale



WTA Acapulco Heather Watson [7] Heather Watson [7] 6 1 6 Christina Mchale Christina Mchale 3 6 1 Vincitore: H. WATSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 C. Mchale 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 H. Watson 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 C. Mchale 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 H. Watson 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Mchale 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 H. Watson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Mchale 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-5 → 1-6 H. Watson 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-4 → 1-5 C. Mchale 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 1-2 → 1-3 C. Mchale 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Watson 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Mchale 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Watson 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 H. Watson 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. Mchale 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 H. Watson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 C. Mchale 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 H. Watson 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 C. Mchale 0-15 df 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 H. Watson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [WC] Renata Zarazua vs Tamara Zidansek



WTA Acapulco Renata Zarazua Renata Zarazua 6 3 6 Tamara Zidansek Tamara Zidansek 2 6 2 Vincitore: R. ZARAZUA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 T. Zidansek 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 R. Zarazua 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Zarazua 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Zarazua 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Zarazua 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Zidansek 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Zarazua 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 T. Zidansek 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 R. Zarazua 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Zarazua 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Zarazua 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 R. Zarazua 15-0 30-0 30-15 5-2 → 6-2 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 R. Zarazua 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Zarazua 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 R. Zarazua 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. Anastasia Potapova vs [Q] Leylah Fernandez



WTA Acapulco Anastasia Potapova Anastasia Potapova 3 5 Leylah Fernandez Leylah Fernandez 6 7 Vincitore: L. FERNANDEZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 A. Potapova 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 5-5 → 5-6 L. Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 L. Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 A. Potapova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 L. Fernandez 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 A. Potapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Potapova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Potapova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Fernandez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Potapova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Fernandez 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 A. Potapova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 L. Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Cancha 2 – Ora italiana: 00:30 (ora locale: 5:30 pm)

1. Sabrina Santamaria / Nina Stojanovic vs Kateryna Bondarenko / Sharon Fichman



WTA Acapulco Sabrina Santamaria / Nina Stojanovic Sabrina Santamaria / Nina Stojanovic 6 2 Kateryna Bondarenko / Sharon Fichman Kateryna Bondarenko / Sharon Fichman 7 6 Vincitori: BONDARENKO / FICHMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Santamaria / Stojanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 K. Bondarenko / Fichman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 S. Santamaria / Stojanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 K. Bondarenko / Fichman 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Santamaria / Stojanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 K. Bondarenko / Fichman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Santamaria / Stojanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 K. Bondarenko / Fichman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 df 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 K. Bondarenko / Fichman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 6-6 S. Santamaria / Stojanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 K. Bondarenko / Fichman 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Santamaria / Stojanovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Bondarenko / Fichman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 S. Santamaria / Stojanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 K. Bondarenko / Fichman 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Santamaria / Stojanovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 K. Bondarenko / Fichman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 S. Santamaria / Stojanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 K. Bondarenko / Fichman 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 S. Santamaria / Stojanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

2. Caroline Dolehide / Astra Sharma vs [WC] Sara Errani / Daniela Seguel



WTA Acapulco Caroline Dolehide / Astra Sharma Caroline Dolehide / Astra Sharma 0 4 Sara Errani / Daniela Seguel • Sara Errani / Daniela Seguel 0 1 Vincitori: DOLEHIDE / SHARMA per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Errani / Seguel 4-1 C. Dolehide / Sharma 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-0 → 4-1 S. Errani / Seguel 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-0 → 4-0 C. Dolehide / Sharma 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Errani / Seguel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 C. Dolehide / Sharma 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [3] Ellen Perez / Storm Sanders vs Nao Hibino / Heather Watson



WTA Acapulco Ellen Perez / Storm Sanders [3] Ellen Perez / Storm Sanders [3] 6 5 10 Nao Hibino / Heather Watson Nao Hibino / Heather Watson 3 7 7 Vincitori: PEREZ / SANDERS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 N. Hibino / Watson 1-0 E. Perez / Sanders 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 7-4 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Hibino / Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 E. Perez / Sanders 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 N. Hibino / Watson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 E. Perez / Sanders 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 N. Hibino / Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 E. Perez / Sanders 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 N. Hibino / Watson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 E. Perez / Sanders 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Hibino / Watson 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 E. Perez / Sanders 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 2-1 N. Hibino / Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 E. Perez / Sanders 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Hibino / Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 E. Perez / Sanders 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 5-2 → 5-3 N. Hibino / Watson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 E. Perez / Sanders 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 4-2 N. Hibino / Watson 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 E. Perez / Sanders 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Hibino / Watson 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-2 → 1-2 E. Perez / Sanders 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 N. Hibino / Watson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [Alt] Arantxa Rus / Tamara Zidansek vs [2] Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos



WTA Acapulco Arantxa Rus / Tamara Zidansek Arantxa Rus / Tamara Zidansek 3 6 3 Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos [2] Desirae Krawczyk / Giuliana Olmos [2] 6 1 10 Vincitori: KRAWCZYK / OLMOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 D. Krawczyk / Olmos 0-1 D. Krawczyk / Olmos 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 9-3 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Rus / Zidansek 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-1 → 6-1 D. Krawczyk / Olmos 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 A. Rus / Zidansek 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 D. Krawczyk / Olmos 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 A. Rus / Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 D. Krawczyk / Olmos 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-0 → 2-0 A. Rus / Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Krawczyk / Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Rus / Zidansek 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 df 2-5 → 3-5 D. Krawczyk / Olmos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Rus / Zidansek 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 D. Krawczyk / Olmos 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Rus / Zidansek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 D. Krawczyk / Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Rus / Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 D. Krawczyk / Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Cancha 3 – Ora italiana: 01:00 (ora locale: 6:00 pm)

1. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Sander Gille / Joran Vliegen



ATP Acapulco Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [1] 6 6 10 Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 7 4 8 Vincitori: CABAL / FARAH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 S. Gille / Vliegen 1-0 J. Sebastian Cabal / Farah 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 df 4-2 5-2 5-3 5-4 5-5 6-5 6-6 6-7 6-8 7-8 8-8 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 5-4 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-5 → 6-5 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 S. Gille / Vliegen 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

2. Nikola Cacic / Dusan Lajovic vs Santiago Gonzalez / Ken Skupski (non prima ore: 02:30)



ATP Acapulco Nikola Cacic / Dusan Lajovic Nikola Cacic / Dusan Lajovic 4 6 10 Santiago Gonzalez / Ken Skupski Santiago Gonzalez / Ken Skupski 6 4 2 Vincitori: CACIC / LAJOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-2 S. Gonzalez / Skupski 1-0 S. Gonzalez / Skupski 0-1 df 0-2 0-3 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 2-7 2-8 2-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Gonzalez / Skupski 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 S. Gonzalez / Skupski 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Gonzalez / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Cacic / Lajovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Gonzalez / Skupski 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 N. Cacic / Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 S. Gonzalez / Skupski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Cacic / Lajovic 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 S. Gonzalez / Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Cacic / Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 3-4 → 4-4 S. Gonzalez / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 N. Cacic / Lajovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 S. Gonzalez / Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Gonzalez / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-0 → 2-1 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 S. Gonzalez / Skupski 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. Adrian Mannarino / Fabrice Martin vs [WC] Alexander Zverev / Mischa Zverev



ATP Acapulco Adrian Mannarino / Fabrice Martin Adrian Mannarino / Fabrice Martin 6 6 Alexander Zverev / Mischa Zverev Alexander Zverev / Mischa Zverev 1 4 Vincitori: MANNARINO / MARTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Mannarino / Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Zverev / Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 A. Mannarino / Martin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Zverev / Zverev 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Mannarino / Martin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 4-2 A. Zverev / Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 4-1 A. Mannarino / Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Zverev / Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Mannarino / Martin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev / Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Mannarino / Martin 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 A. Zverev / Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Mannarino / Martin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Zverev / Zverev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Mannarino / Martin 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Zverev / Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Mannarino / Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

4. Grigor Dimitrov / Taylor Fritz vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo