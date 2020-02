ITF Junior: finale per Alessandra Simone nel J2 in Lituania

Settimana di tennis giovanile senza tornei di prestigio. Il torneo più importante, un grado 2 si è disputato in Lituania e la nostra Alessandra Simone è arrivata in finale, battuta solo dalla ungherese Szabanin. In campo maschile nello stesso torneo, semifinale per Samuel Ruggeri e Leonardo Malgaroli, primo turno per Biagio Gramaticopolo e Leonardo Biasiolo.

In Turchia, nel J5 di Antalya, nel femminile, semifinale per Andrea Artimedi, quarti di finale per Ginevra Parentini, terzo turno per Benedetta Sensi, secondo turno per Irene Verzin. Nel maschile semifinale per Pietro Pampanin, quarti di finale per Paolo Rosati, terzo turno per Filippo di Perna e Antonio Iaquinto, secondo turno per Gianrocco De Filippo e Marco Migliorati, primo turno per Ivan La Cava, Gianni Biagianti, Jacopo Denitto e Enrico Baldisseri.

A Oslo in un torneo J4, quarti di finale per Daniel Bagnolini e in un torneo J5 in Sud Africa secondo turno per Giulio Vecchiarelli, primo turno per Alessandro Cappelli e Filippo Morroni.

Paolo Angella