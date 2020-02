ATP Rio de Janeiro: Gianluca Mager fermato ancora dalla pioggia. Si riprende alle ore 17

Quadra Guga Kuerten – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Felipe Meligeni Rodrigues Alves / Thiago Monteiro vs [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos

2. [3] Cristian Garin vs [5] Borna Coric (non prima ore: 17:00)

3. [WC] Felipe Meligeni Rodrigues Alves / Thiago Monteiro OR [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [Q] Salvatore Caruso / Federico Gaio OR [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo (non prima ore: 19:00)

4. [Q] Gianluca Mager OR [LL] Attila Balazs vs [3] Cristian Garin OR [5] Borna Coric (non prima ore: 21:30)

Quadra 1 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Salvatore Caruso / Federico Gaio vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo

2. [Q] Gianluca Mager vs [LL] Attila Balazs (non prima ore: 17:00)

ATP Rio de Janeiro 500 | Terra | $1.759.905 – Quarti di Finale e Semifinali

Quadra Guga Kuerten – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Dominic Thiem vs [Q] Gianluca Mager



ATP Rio de Janeiro Dominic Thiem [1] Dominic Thiem [1] 6 5 Gianluca Mager Gianluca Mager 7 7 Vincitore: G. MAGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 G. Mager 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 2-4 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 G. Mager 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 G. Mager 0-30 0-40 2-4 → 3-4 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 G. Mager 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 G. Mager 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

2. [3] Cristian Garin vs [5] Borna Coric (non prima ore: 21:00)



ATP Rio de Janeiro Cristian Garin [3] • Cristian Garin [3] 15 6 4 Borna Coric [5] Borna Coric [5] 15 4 4 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Garin 0-15 15-15 4-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 B. Coric 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Garin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 B. Coric 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Coric 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 C. Garin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 C. Garin 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 B. Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 B. Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 C. Garin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. [1] Dominic Thiem OR [Q] Gianluca Mager vs [LL] Attila Balazs OR [Q] Pedro Martinez



ATP Rio de Janeiro Gianluca Mager • Gianluca Mager 0 7 3 Attila Balazs Attila Balazs 0 6 3 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Mager 3-3 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Balazs 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 G. Mager 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 G. Mager 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Balazs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 G. Mager 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Balazs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 G. Mager 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Balazs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [WC] Felipe Meligeni Rodrigues Alves / Thiago Monteiro OR [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [Q] Salvatore Caruso / Federico Gaio OR [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo



Il match deve ancora iniziare

Quadra 1 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [LL] Attila Balazs vs [Q] Pedro Martinez



ATP Rio de Janeiro Attila Balazs Attila Balazs 2 6 6 Pedro Martinez Pedro Martinez 6 4 2 Vincitore: A. BALAZS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 P. Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 5-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Balazs 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 ace 2-0 → 3-0 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 P. Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Balazs 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 A. Balazs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 P. Martinez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 P. Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Balazs 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Balazs 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Martinez 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Balazs 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Salvatore Caruso / Federico Gaio vs [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo (non prima ore: 20:00)



ATP Rio de Janeiro Salvatore Caruso / Federico Gaio • Salvatore Caruso / Federico Gaio 30 1 Lukasz Kubot / Marcelo Melo [2] Lukasz Kubot / Marcelo Melo [2] 15 1 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Caruso / Gaio 15-0 15-15 30-15 1-1 L. Kubot / Melo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Caruso / Gaio 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Quadra 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [WC] Felipe Meligeni Rodrigues Alves / Thiago Monteiro vs [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos