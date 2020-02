Roger Federer si è operato al ginocchio, rientrà direttamente sull’erba dopo Roland Garros

Roger Federer ha appena annunciato di essersi sottoposto ad un intervento chirurgico in artroscopia per risolvere un problema al ginocchio. Salterà tutti i prossimi tornei, incluso Roland Garros, rientrando direttamente sull’erba in preparazione a Wimbledon.

Ecco il suo messaggio, scritto sui propri canali social: “Il mio ginocchio destro mi dava problemi da un po’ di tempo. Speravo di riuscire a superarli, ma dopo accurati esami ed una discussione col mio team, ho deciso di sottopormi ad un intervento in artroscopia in Svizzera, svolto ieri. Dopo l’intervento, i dottori hanno confermato che stata la decisione giusta, era la cosa migliore da fare, e sono molto ottimisti per arrivare ad un pieno recupero. Pertanto, sfortunatamente dovrò saltare Dubai, Indian Wells, Bogotà, Miami e Roland Garros. Sono grato per il sostegno di tutti voi. Non vedo l’ora di tornare in campo il prima possibile, ci vediamo sull’erba!”.





Marco Mazzoni