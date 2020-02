ITF Junior: quarti di finale per Luciano Darderi e per Beatrice Ricci nel JA di Criciuma in Brasile. Darderi vince nel torneo di doppio

Ancora buoni risultati dal Sud America, dove in questa settimana si è disputato un torneo di Grado A, il livello più alto anche per la distribuzione dei punti, secondo solo alle prove del Grande Slam. Si è interrotta in questo torneo la lunghissima serie di vittorie di Luciano Darderi, che dopo diciotto partite vinte consecutivamente, si è arreso all’argentino Roman Andres Burruchaga ai quarti di finale. Continua invece la serie delle vittorie in doppio, arrivata a tredici partite vinte consecutivamente. In questo torneo, come nel precedente, la vittoria è arrivata giocando in coppia con il brasiliano Gustavo Heide.

Buon torneo anche da parte delle ragazze italiane, che hanno raggiunto i quarti di finale con Beatrice Ricci, il terzo turno con Eleonora Alvisi, Matilde Paoletti e Camilla Zanolini. Eliminate al primo turno Asia Serafini e Arianna Zucchini. Nel doppio semifinali per le coppie formate da Eleonora Alvisi e Beatrice Ricci e da Matilde Paoletti e Asia Serafini, sconfitte entrambe al super tie break nelle rispettive partite.

In settimana si è disputato anche un torneo J4 in Turchia, ad Antalya con la presenza di molti italiani. Nel maschile semifinale per Pietro Pampanin, terzo turno per Paolo Rosati, Marco Migliorati, Antonio Iaquinto, secondo turno per Ivan La Cava, primo turno per Gianrocco De Filippo e Enrico Baldisseri.

Nel femminile semifinale per Ginevra Parentini, quarti di finale per Carlotta Moccia, terzo turno per Benedetta Sensi, secondo turno per Andrea Artimedi e primo turno per Irene Verzin. Infine primo turno in Germania, in un torneo J3, per Mattia Bernardi.

Paolo Angella