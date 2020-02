WTA Dubai: Il Tabellone Principale. Il ritorno di Kim Clijsters

WTA Dubai Premier | Cemento | $2.794.840

(1) Halep, Simona vs Bye

Riske, Alison vs (WC) Jabeur, Ons

Mertens, Elise vs Wang, Qiang

Sakkari, Maria vs (7) Sabalenka, Aryna

(3/WC) Svitolina, Elina vs (WC) Muguruza, Garbiñe

Vondrousova, Marketa vs Sevastova, Anastasija

Qualifier vs Yastremska, Dayana

(WC) Clijsters, Kim vs (6) Bertens, Kiki

(8) Martic, Petra vs Qualifier

Anisimova, Amanda vs Strycova, Barbora

Qualifier vs Kontaveit, Anett

Pavlyuchenkova, Anastasia vs (4) Bencic, Belinda

(5) Kenin, Sofia vs (SE) Rybakina, Elena

Muchova, Karolina vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (2) Pliskova, Karolina