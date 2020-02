Fed Cup 2020, Italia-Croazia: apre Cocciaretto con Boskovic, a seguire Giorgi-Fett

Avrà inizio alle ore 12 lo spareggio del Group I di Fed Cup, zona Europa/Africa, tra Italia e Croazia, che mette in palio un posto nei Playoff in programma nel mese di aprile. Ad aprire la contesa sarà la sfida tra Elisabetta Cocciaretto, reduce da due successi in singolare contro Estonia e Grecia nella Pool B, e Lea Boskovic, numero 300 della classifica mondiale WTA di singolare. A seguire sarà il turno di Camila Giorgi: la marchigiana, n.100 del ranking, affronterà Jana Fett. n.234 del mondo, con la quale si è aggiudicata l’unico precedente che risale al torneo di Birmingham del 2017.

In chiusura di giornata si svolgerà l’incontro di doppio: Tathiana Garbin, capitano azzurro, si affida a Jasmine Paolini e Martina Trevisan mentre Iva Majoli punterà tutto sulle stesse giocatrici impegnate in singolare, ossia Boskovic e Fett.

ITALIA – CROAZIA (ORE 12)

Elisabetta Cocciaretto (ITA) – Lea Boskovic (CRO)

Camila Giorgi (ITA) – Jana Fett (CRO)

Jasmine Paolini/Martina Trevisan (ITA) – Lea Boskovic/Jana Fett (CRO)