Fed Cup 2020, Group I Europa/Africa: l’Italia batte la Grecia 2 a 0 ed è al primo posto

L’Italia è impegnata nel Gruppo I zona Europa/Africa 2020 a Tallin, capitale dell’Estonia.

L’Italia, numero 24 del ranking ITF per nazioni e quindi testa di serie della Pool B, avrà come avversarie nell’ordine Austria (numero 40 ITF) Estonia (38 ITF) e Grecia (45 ITF).

La Pool A comprende invece Ucraina, numero 23 del ranking ITF per nazioni e testa di serie, Croazia (28) e Bulgaria 42).

Oggi pomeriggio alle ore 15 italiane l’Italia affronterà la Grecia.

Fed Cup – Gruppo I zona Europa/Africa 2020

ITALIA – GRECIA 2-0

Elisabetta Cocciaretto (n.153 Wta) vs Dimitra Pavlo 15 anni (senza ranking Wta)



ITF Fed Cup Single Matches E. Cocciaretto E. Cocciaretto 6 6 D. Pavlou D. Pavlou 1 2 Vincitore: E. Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 D. Pavlou 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Pavlou 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 D. Pavlou 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 2-0 → 3-0 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Pavlou 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 D. Pavlou 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 D. Pavlou 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Pavlou 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Jasmine Paolini (n.94 Wta) vs Michaela Laki 14 anni (senza ranking Wta)



ITF Fed Cup Single Matches J. Paolini J. Paolini 6 6 M. Laki M. Laki 1 4 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Laki 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Laki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Laki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Paolini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 M. Laki 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Laki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Laki 0-15 0-30 0-40 df 5-1 → 6-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Laki 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Laki 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Laki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Giulia Gatto-Monticone/Martina Trevisan vs Dimitra Pavlou-Valentini Grammatikopoulou



Il match deve ancora iniziare

AUSTRIA – ESTONIA 0-0

Inizio ore 15

POOL B (Partite giocate – Partite vinte – Partite perse – Incontri vinti/persi – Set vinti/persi)

1. ITALIA 2 – 2 – 0 – 5/1 – 11/3

2. GRECIA 2 – 1 – 1 – 3/3 – 8/8

3. AUSTRIA 2 – 1 – 1 – 2/4 – 5/9

4. ESTONIA 2 – 0 – 2 – 2/4 – 6/10

AUSTRIA – ITALIA 0-3

Camila Giorgi (ITA) b. Mira Antonitsch (AUT) 4-6 6-3 6-0

Jasmine Paolini (ITA) b. Julia Grabher (AUT) 6-3 6-1

Giulia Gatto-Monticone/Martina Trevisan (ITA) b. Melanie Klaffner/Sinja Kraus (AUT) 6-4 6-4

ESTONIA – GRECIA 1-2

Valentini Grammatikopoulou (GRE) b. Elena Malygina (EST) 6-4 4-6 7-6(8)

Anett Kontaveit (EST) b. Despina Papamichail (GRE) 3-6 6-3 6-0

Valentini Grammatikopoulou/Despina Papamichail (GRE) b. Anett Kontaveit/Elena Malygina (EST) 6-3 4-6 6-2

ITALIA – ESTONIA 2-1

Elisabetta Cocciaretto (n.153 Wta) vs Elena Malygina (n.553 Wta)



ITF Fed Cup Single Matches E. Cocciaretto E. Cocciaretto 6 6 E. Malygina E. Malygina 1 1 Vincitore: E. Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-1 → 6-1 E. Malygina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 E. Malygina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Malygina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 E. Malygina 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 E. Malygina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 E. Malygina 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 E. Malygina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0

Camila Giorgi (n.100 Wta) vs Anett Kontaveit (n. 22 Wta)



ITF Fed Cup Single Matches C. Giorgi C. Giorgi 3 6 6 A. Kontaveit A. Kontaveit 6 4 7 Vincitore: A. Kontaveit Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 df 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 5-5 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-2 → 0-3 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Kontaveit 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 C. Giorgi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-2 → 3-3 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 C. Giorgi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Giorgi 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-3 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-1 → 1-1 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1

Paolini/Martina Trevisan vs Kontaveit/Malygina



ITF Fed Cup Double Matches J. Paolini / M. Trevisan J. Paolini / M. Trevisan 6 6 V. Gorlats / K. Saar V. Gorlats / K. Saar 3 2 Vincitore: J. Paolini / M. Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Paolini / M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 V. Gorlats / K. Saar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 J. Paolini / M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-1 → 5-1 V. Gorlats / K. Saar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 J. Paolini / M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 2-1 → 3-1 V. Gorlats / K. Saar 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-1 → 2-1 J. Paolini / M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 V. Gorlats / K. Saar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Paolini / M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 V. Gorlats / K. Saar 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A df 4-3 → 5-3 J. Paolini / M. Trevisan 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 V. Gorlats / K. Saar 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Paolini / M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 V. Gorlats / K. Saar 0-15 0-30 df 0-40 1-2 → 2-2 J. Paolini / M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 V. Gorlats / K. Saar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Paolini / M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

GRECIA – AUSTRIA 1-2



ITF Fed Cup Single Matches S. Kraus S. Kraus 4 4 V. Grammatikopoulou V. Grammatikopoulou 6 6 Vincitore: V. Grammatikopoulou Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Kraus 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Kraus 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Kraus 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 S. Kraus 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Kraus 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Kraus 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Kraus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 V. Grammatikopoulou 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 S. Kraus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Kraus 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Grammatikopoulou 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Kraus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

ITF Fed Cup Single Matches J. Grabher J. Grabher 1 6 7 D. Papamichail D. Papamichail 6 4 5 Vincitore: J. Grabher Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Papamichail 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 J. Grabher 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 D. Papamichail 0-15 0-30 15-30 15-40 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Grabher 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Papamichail 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Grabher 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 D. Papamichail 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Grabher 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 D. Papamichail 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Grabher 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Papamichail 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 J. Grabher 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Papamichail 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Grabher 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 D. Papamichail 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Grabher 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 D. Papamichail 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Grabher 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Papamichail 15-0 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 J. Grabher 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Papamichail 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Grabher 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Papamichail 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 J. Grabher 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 D. Papamichail 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 J. Grabher 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 D. Papamichail 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Grabher 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Papamichail 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1