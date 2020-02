Fed Cup 2020, Group I Europa/Africa: Ucraina o Croazia nel “destino” dell’Italia, la situazione aggiornata

Ormai sembra davvero ad un passo, per l’Italia, l’accesso alle semifinali del Group I di Fed Cup riservato alla zona Europa/Africa: la Nazionale azzurra, capitanata da Tathiana Garbin, ha aperto la Pool B a Tallinn con un rotondo 3-0 sull’Austria per poi superare le padrone di casa dell’Estonia al doppio decisivo. Domani ci sarà lo scontro diretto per il primo posto con la Grecia che, priva di Maria Sakkari, ha un bilancio di una vittoria ed una sconfitta.

Le prime due classificate della Pool B accedono alle semifinali, alle quali parteciperanno anche le prime due compagini della Pool A: la vincitrice di ogni raggruppamento se la vedrà con la seconda classificata dell’altro girone; in palio, per le due squadre che risulteranno vittoriose, ci sono due posti nei Playoff validi per l’accesso alle Fed Cup Finals del 2021.

Nella Pool A sono inserite solamente tre squadre: la Bulgaria è già eliminata avendo perso entrambe le partite disputate contro Ucraina e Croazia, le quali sono già certe del passaggio del turno ma che domani si troveranno una di fronte all’altra per un vero e proprio spareggio con in palio la prima posizione. A comporre il team ucraino, guidato da Mikhail Filima, sono Elina Svitolina, Dayana Yastremska, Katarina Zavatska, Lesia Tsurenko e Marta Kostyuk; a formare la squadra croata, invece, sono Jana Fett, Lea Boskovic, Antonia Ruzic, Darija Jurak e Tara Wurth.

POOL A (Partite giocate – Partite vinte – Partite perse – Incontri vinti/persi – Set vinti/persi)

1. Ucraina 1 – 1 – 0 – 3/0 – 6/0

2. Croazia 1 – 1 – 0 – 2/1 – 4/4

3. Bulgaria 2 – 0 – 2 – 1/5 – 4/10

POOL B (Partite giocate – Partite vinte – Partite perse – Incontri vinti/persi – Set vinti/persi)

1. ITALIA 2 – 2 – 0 – 5/1 – 11/3

2. GRECIA 2 – 1 – 1 – 3/3 – 8/8

3. AUSTRIA 2 – 1 – 1 – 2/4 – 5/9

4. ESTONIA 2 – 0 – 2 – 2/4 – 6/10