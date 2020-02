Fed Cup 2020: Ecco gli incontri del turno di Qualificazione

Questi gli incontri del turno di Qualificazione per disputare la nuova Fed Cup 2020 in programma dal 14 al 19 Aprile a Budapest.

Il Canada non potrà contare sulla sua miglior giocatrice nel turno di qualificazione di Fed Cup contro la Svizzera. Alle prese con un problema al menisco del ginocchio sinistro dalle scorse WTA Finals, Bianca Andreescu (WTA 6) non figura tra le singolariste schierate da capitan Heidi El Tabakh e sarà delle partita eventualmente per il doppio

🇷🇴 Romania vs Russia 🇷🇺

Ruse vs Alexandrova

Bogdan vs Kudermetova

Bogdan vs Alexandrova

Ruse vs Kudermetova

Bara/Olaru vs Blinkova/Kalinskaya

Sorribes Tormo vs OsakaSuarez Navarro vs DoiSuarez Navarro vs OsakaSorribes Tormo vs DoiBolsova Zadoinov/Garcia-Perez vs Aoyama/Shibahara

🇧🇪 Belgium vs Kazakhstan 🇰🇿

Mertens vs Diyas

Bonaventure vs Putintseva

Mertens vs Putintseva

Bonaventure vs Diyas

Flipkens/Minnen vs Danilina/Shvedova

🇳🇱 Netherlands vs Belarus 🇧🇾

Bertens vs Sasnovich

Rus vs Sabalenka

Bertens vs Sabalenka

Rus vs Sasnovich

Pattinama-Kerkhove/Schuurs vs Govortsova/Marozava

Teichmann vs FernandezBencic vs BouchardBencic vs FernandezTeichmann vs BouchardGolubic/Voegele vs Andreescu/Dabrowski

🇸🇰 Slovacchia vs Great Britain 🇬🇧

Schmiedlova vs Watson

Kuzmova vs Dart

Kuzmova vs Watson

Schmiedlova vs Dart

Rybarikova/Kuzmova vs Bains/Raducanu