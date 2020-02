Arriva Novak Djokovic al Festival di Sanremo. “Battute” con Fiorello

E’ arrivato a sorpresa questa sera alla 70 esima edizione del Festival di Sanremo Novak Djokovic.

Il serbo, grande amico di Fiorello (che è ospite di alcune serate della kermesse musicale) è stato invitato proprio dallo show man siculo sul palco dell’Ariston.

Djokovic ha giocato per alcuni momenti a tennis con Fiorello e poi ha parlato di Fabio Fognini chiamandolo “un vero fenomeno” con Fiorello che ribadiva “in tutti i sensi”.

Djokovic ha anche dichiarato di essere arrivato ieri pomeriggio da Melbourne dove domenica ha vinto l’Australian Open e di aver giocato in passato a Sanremo in alcuni tornei Under 12 e 14 e di essersi allenato con Riccardo Piatti.

Novak Djokovic poi ha cantato una canzone di Ramazzotti (Terra Promessa) e fatto gli auguri a Pennetta e Fognini per la nascita del secondogenito.

Da segnalare anche la battuta, forse, di Fiorello.

Lo show man ha segnalato che domani sarà il suo giorno libero dal palco dell’Ariston e andrà a trovare Riccardo Piatti a Bordighera e si allenerà con un certo Jannik (Sinner).