ATP Cordoba: Il Main Draw. Sono tre gli azzurri presenti

ATP Cordoba 250 | Terra | $546.355

(1) Schwartzman, Diego vs Bye

Mayer, Leonardo vs Munar, Jaume

(WC) Cerundolo, Francisco vs Andujar, Pablo

Qualifier vs (5) Ramos-Vinolas, Albert

(4) Djere, Laslo vs Bye

Carballes Baena, Roberto vs Qualifier

Dellien, Hugo vs (WC) Cachin, Pedro

Cecchinato, Marco vs (8) Londero, Juan Ignacio

(6) Cuevas, Pablo vs Delbonis, Federico

Qualifier vs Mager, Gianluca

Sonego, Lorenzo vs Balazs, Attila

Bye vs (3/WC) Garin, Cristian

(7) Verdasco, Fernando vs Qualifier

Coria, Federico vs Martin, Andrej

Moutet, Corentin vs Monteiro, Thiago

Bye vs (2) Pella, Guido