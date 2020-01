Challenger Quimper: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. Musetti si qualifica. Ok Arnaboldi e Vanni (Video)

R1: Tobias Kamke (GER) vs Valentin Royer (FRA)

R1: Ruben Bemelmans (BEL) vs Manuel Guinard (FRA)

R1: Arthur Rinderknech (FRA) vs (Q)Antoine Escoffier (FRA) [1-0]

R1: (Q)Lorenzo Musetti (ITA) vs Teymuraz Gabashvili (RUS)

R1: (WC)Kyrian Jacquet (FRA) vs Mirza Basic (BIH)

R1: Viktor Durasovic (NOR) vs Cem Ilkel (TUR)

R2: (12)Mats Moraing (GER) vs Daniel Masur (GER)

R2: Lukas Klein (SVK) vs (5)Maxime Janvier (FRA)

R2: Tomas Machac (CZE) vs (16)Mathias Bourgue (FRA)

R2: Nino Serdarusic (CRO) vs (7)Bernabe Zapata Miralles (ESP)

R2: (8)Hiroki Moriya (JPN) vs Mischa Zverev (GER)

R2: (WC)Jerzy Janowicz (POL) vs (11)Quentin Halys (FRA) [1-0]

R2: (15)Roberto Ortega Olmedo (ESP) vs Luca Vanni (ITA) [0-1]

R2: Andrea Arnaboldi (ITA) vs (3)Lukas Lacko (SVK) [0-1]

R2: Vit Kopriva (CZE) vs (10)Tristan Lamasine (FRA)

R2: (13)Constant Lestienne (FRA) vs Altug Celikbilek (TUR)

Challenger Quimper CH | Indoor | e46.600 – TDQ e 1° Turno Md

Court Central – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Benjamin Bonzi vs [WC] Antoine Escoffier Q



CH Quimper Benjamin Bonzi [1] Benjamin Bonzi [1] 6 3 Antoine Escoffier Antoine Escoffier 7 6 Vincitore: A. ESCOFFIER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Escoffier 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-5 → 3-6 B. Bonzi 15-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Escoffier 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 A. Escoffier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-4 → 1-4 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 A. Escoffier 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Escoffier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Escoffier 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 6-5 → 6-6 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Escoffier 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Escoffier 15-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Escoffier 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 B. Bonzi 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Escoffier 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Bonzi 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Escoffier 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. Bonzi 15-0 15-15 df 30-15 0-0 → 1-0

2. [WC] Dan Added vs Luca Vanni (non prima ore: 11:00)



CH Quimper Dan Added Dan Added 4 6 6 Luca Vanni Luca Vanni 6 3 7 Vincitore: L. VANNI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 df 3-4* ace 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 D. Added 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 L. Vanni 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-5 → 5-6 D. Added 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 D. Added 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 D. Added 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Vanni 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 1-3 → 2-3 D. Added 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 D. Added 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Added 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 L. Vanni 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 5-3 D. Added 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 L. Vanni 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 D. Added 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 A-40 ace 2-2 → 3-2 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 2-2 D. Added 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Vanni 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 1-0 → 1-1 D. Added 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Added 0-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 D. Added 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 L. Vanni 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Added 15-0 30-0 30-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 L. Vanni 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 D. Added 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Added 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Tomas Machac vs Uladzimir Ignatik



CH Quimper Tomas Machac Tomas Machac 7 6 Uladzimir Ignatik Uladzimir Ignatik 6 2 Vincitore: T. MACHAC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Machac 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 U. Ignatik 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 T. Machac 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 U. Ignatik 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 T. Machac 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 T. Machac 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 U. Ignatik 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 ace 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 ace 11-10* 6-6 → 7-6 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 → 6-6 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 U. Ignatik 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 U. Ignatik 15-0 30-0 ace 2-3 → 2-4 T. Machac 15-0 30-0 30-15 1-3 → 2-3 U. Ignatik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 T. Machac 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Daniel Masur vs Lucas Miedler



CH Quimper Daniel Masur Daniel Masur 6 3 6 Lucas Miedler Lucas Miedler 4 6 3 Vincitore: D. MASUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Masur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Masur 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 L. Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 D. Masur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 3-1 → 4-1 L. Miedler 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 D. Masur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Miedler 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Masur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-5 → 3-6 D. Masur 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 3-5 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Masur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 L. Miedler 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Masur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Masur 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 L. Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Masur 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 D. Masur 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Miedler 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 D. Masur 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-2 → 3-3 L. Miedler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 3-1 → 3-2 D. Masur 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 L. Miedler 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 D. Masur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Miedler 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

5. Raul Brancaccio vs Mischa Zverev



CH Quimper Raul Brancaccio Raul Brancaccio 1 6 3 Mischa Zverev Mischa Zverev 6 4 6 Vincitore: M. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-4 → 2-5 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 M. Zverev 15-0 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 0-3 → 1-3 M. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Brancaccio 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 R. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 M. Zverev 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Brancaccio 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-1 → 0-2 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-5 → 1-6 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 R. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Zverev 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

6. [WC] Jerzy Janowicz vs [WC] Evan Furness (non prima ore: 18:30)



CH Quimper Jerzy Janowicz Jerzy Janowicz 6 6 Evan Furness Evan Furness 3 4 Vincitore: J. JANOWICZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Janowicz 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 E. Furness 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 J. Janowicz 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 E. Furness 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 J. Janowicz 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 E. Furness 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 J. Janowicz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-2 → 2-2 E. Furness 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Janowicz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Furness 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Janowicz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 5-3 → 6-3 E. Furness 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Janowicz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 E. Furness 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Janowicz 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-1 → 4-1 E. Furness 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-0 → 3-1 J. Janowicz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 E. Furness 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 J. Janowicz 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

7. [WC] Kyrian Jacquet vs Mirza Basic (non prima ore: 20:00)



CH Quimper Kyrian Jacquet Kyrian Jacquet 7 3 6 Mirza Basic Mirza Basic 6 6 3 Vincitore: K. JACQUET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Jacquet 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 M. Basic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 K. Jacquet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Basic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 M. Basic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 K. Jacquet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Basic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 K. Jacquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-5 → 3-5 M. Basic 15-0 30-0 ace 2-4 → 2-5 K. Jacquet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 M. Basic 15-0 15-15 30-15 40-30 2-2 → 2-3 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 M. Basic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Basic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 M. Basic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 K. Jacquet 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 5-5 → 6-5 M. Basic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Basic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 K. Jacquet 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 4-3 M. Basic 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 K. Jacquet 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Basic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Jacquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Basic 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Jacquet 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Lorenzo Musetti vs Jaroslav Pospisil Q



CH Quimper Lorenzo Musetti [2] Lorenzo Musetti [2] 6 6 6 Jaroslav Pospisil Jaroslav Pospisil 7 4 4 Vincitore: L. MUSETTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 J. Pospisil 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Pospisil 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Pospisil 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 1-2 → 2-2 J. Pospisil 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 J. Pospisil 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. Pospisil 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 5-3 J. Pospisil 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 4-2 J. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 J. Pospisil 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 J. Pospisil 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* df 6-6 → 6-7 J. Pospisil 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 6-5 → 6-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Pospisil 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Musetti 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Pospisil 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Pospisil 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Pospisil 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Pospisil 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 df df 0-0 → 0-1

2. Andrea Pellegrino vs Lukas Klein (non prima ore: 11:00)



CH Quimper Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 6 3 Lukas Klein Lukas Klein 7 6 Vincitore: L. KLEIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 L. Klein 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 L. Klein 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 L. Klein 15-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 L. Klein 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Klein 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 L. Klein 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 L. Klein 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 3-3 → 3-4 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 L. Klein 30-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Klein 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Klein 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Pedja Krstin vs Vit Kopriva



CH Quimper Pedja Krstin Pedja Krstin 3 3 Vit Kopriva Vit Kopriva 6 6 Vincitore: V. KOPRIVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Krstin 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 3-5 P. Krstin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 P. Krstin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 P. Krstin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 P. Krstin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Kopriva 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-5 → 3-6 P. Krstin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 V. Kopriva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 P. Krstin 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 V. Kopriva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 P. Krstin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Kopriva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Krstin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 V. Kopriva 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

4. Pavel Kotov vs Altug Celikbilek



CH Quimper Pavel Kotov Pavel Kotov 5 1 Altug Celikbilek Altug Celikbilek 7 6 Vincitore: A. CELIKBILEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Celikbilek 0-15 15-15 15-30 30-30 1-5 → 1-6 P. Kotov 0-15 30-15 ace 40-15 ace 0-5 → 1-5 A. Celikbilek 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-4 → 0-5 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Celikbilek 30-0 40-0 5-5 → 5-6 P. Kotov 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-5 → 5-5 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 40-30 4-4 → 4-5 P. Kotov 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 A. Celikbilek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Celikbilek 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Celikbilek 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

5. Nino Serdarusic vs Markus Eriksson



CH Quimper Nino Serdarusic Nino Serdarusic 6 6 6 Markus Eriksson Markus Eriksson 1 7 4 Vincitore: N. SERDARUSIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Eriksson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 M. Eriksson 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 M. Eriksson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Eriksson 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 M. Eriksson 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Serdarusic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 ace 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Eriksson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Serdarusic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Eriksson 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 4-3 → 5-3 M. Eriksson 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 N. Serdarusic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 M. Eriksson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Serdarusic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Eriksson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Serdarusic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Eriksson 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 N. Serdarusic 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 6-1 M. Eriksson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 ace 4-0 → 5-0 M. Eriksson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 N. Serdarusic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Eriksson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 N. Serdarusic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0

6. Andrea Arnaboldi vs Alex Molcan



CH Quimper Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 6 6 Alex Molcan Alex Molcan 1 4 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Molcan 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Molcan 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 A. Molcan 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 ace 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

7. Viktor Durasovic vs Cem Ilkel