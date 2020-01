WTA 125 Newport Beach: Il Main Draw. Presente Sara Errani

WTA 125 Newport Beach C | Cemento | $162.480 – Parte Alta

(1) Pegula, Jessica vs Bye

Errani, Sara vs Zacarias, Marcela

Galfi, Dalma vs Sebov, Katherine

Bye vs (16) Lepchenko, Varvara

(12) Wickmayer, Yanina vs Bye

Loeb, Jamie vs Liu, Claire

Hibi, Mayo vs Mrdeza, Tereza

Bye vs (5) Brengle, Madison

(4) Maria, Tatjana vs Bye

Harrison, Catherine vs Hesse, Amandine

Bouchard, Eugenie vs Glatch, Alexa

Bye vs (13) Rogers, Shelby

(11) Cepede Royg, Veronica vs Bye

Qualifier vs Benoit, Marie

Podoroska, Nadia vs Ce, Gabriela

Bye vs (7) di Lorenzo, Francesca

WTA 125 Newport Beach C | Cemento | $162.480 – Parte Bassa

(6) Voegele, Stefanie vs Bye

Chang, Hanna vs Qualifier

Zarazua, Renata vs Falconi, Irina

Bye vs (9) Arconada, Usue Maitane

(15) Anderson, Robin vs Bye

(WC) Whittle, Sophia vs Danilina, Anna

(WC) Volynets, Katie vs Min, Grace

Bye vs (3) Mchale, Christina

(8) Gibbs, Nicole vs Bye

(WC) Day, Kayla vs Baptiste, Hailey

Vandeweghe, CoCo vs Osorio Serrano, Maria Camila

Bye vs (10/WC) Kiick, Allie

(14) Kalinina, Anhelina vs Bye

Ponchet, Jessika vs Marcinkevica, Diana

Sánchez, Ana Sofia vs Jovic, Jovana

Bye vs (2) Townsend, Taylor