Australian Open: Fabio Fognini troppo rabbioso. L’americano vince in 4 set

Amara sconfitta di Fabio Fognini che esce di scena negli ottavi di finale dell’Australian Open.

L’azzurro è stato sconfitto dall’americano Tennys Sandgren con il risultato di 76 (2) 64 67 (2) 64 dopo 3 ore e 27 minuti di partita dopo un match caratterizzato da tanto nervosismo.

Nel primo set Fognini mancava quattro palle break tra il terzo ed il settimo gioco e la frazione andava al tiebreak.

Nel tiebreak l’azzurro sotto per 2 a 4, recuperava il minibreak ma sul 5 pari commetteva fallo di piede sulla seconda di servizio con conseguente doppio fallo e qui Fognini perdeva nel punto successivo il set e anche la testa nei successivi game.

“Mi hai rovinato la partita, ti devi vergognare“. Fabio Fognini è una furia in avvio di secondo set nella sfida contro Sandgren verso il giudice di linea reo di aver chiamato il fallo di piede in un momento così delicato della partita.

Nel secondo set l’americano si portava in un attimo sul 4 a 0 con Fognini che non giocava praticamente più.

Arrivava però la reazione del n.2′ d’Italia che in un attimo recuperava i due break e impattava sul 4 pari.

Sul 5 pari però nuovo passaggio a vuoto di Fabio, che dal 15-0 e servizio a disposizione, subiva un parziale di 8 punti a 1 (l’unico punto conquistato con un doppio fallo dell’avversario) e perdeva la frazione per 7 a 5.

Nel terzo set l’azzurro sotto per 1 a 2 e servizio per l’avversario recuperava immediatamente la battuta nel game successivo e si andava nuovamente al tiebreak.

Nel tiebreak Fognini dal 3 a 2 in suo favore, senza minibreak, inseriva il turbo e portava a casa la frazione per 7 punti a 2.

Nel quarto set Fabio nel decimo gioco, dal 40-15, mancava due palle per il 5 pari e poi sulla palla match l’americano metteva a segno una favolosà volèè vincente piazzando il break e vincendo la partita per 6 a 4.

