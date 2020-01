Australian Open: Il programma di Giovedì 23 Gennaio

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

G. Muguruza vs A. Tomljanovic

L. Siegemund vs (2) K. Pliskova

E. Gerasimov vs (7) A. Zverev (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(Q) H. Dart vs (4) S. Halep

(1) R. Nadal vs F. Delbonis

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(6) B. Bencic vs J. Ostapenko

(4) D. Medvedev vs (Q) P. Martinez

(WC) P. Hon vs (17) A. Kerber

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

A. Seppi vs (15) S. Wawrinka

(5) E. Svitolina vs L. Davis

Melbourne Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(19) D. Vekic vs A. Cornet

(WC) J. Moore / (WC) A. Sharma vs A. Barty / J. Goerges

(WC) A. Bolt vs (5) D. Thiem

(23) N. Kyrgios vs G. Simon (Ora italiana: 08:45 (locale: 18:45))

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. Bellis vs (20) K. Muchova

(10) G. Monfils vs I. Karlovic

(29) T. Fritz vs K. Anderson (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))

D. Jakupovic / R. Olaru vs (2) T. Babos / (2) K. Mladenovic

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Z. Diyas vs A. Blinkova

(WC) L. Hewitt / (WC) J. Thompson vs (WC) J. Nam / (WC) M. Song (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

J. Munar vs A. Popyrin

M. Ymer vs (16) K. Khachanov (Ora italiana: 08:00 (locale: 18:00))

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Arends / R. Berankis vs (12) J. Melzer / (12) E. Roger-Vasselin

M. Demoliner / M. Middelkoop vs T. Sandgren / J. Withrow

(WC) J. Duckworth / (WC) M. Polmans vs (WC) A. Harris / (WC) C. O’Connell

(WC) Y. Lee / (WC) F. Wu vs (16) S. Kenin / (16) B. Mattek-Sands

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(10) M. Pavic / (10) B. Soares vs L. Bambridge / B. McLachlan

S. Sorribes Tormo vs (28) A. Kontaveit

(12) E. Perez / (12) S. Stosur vs L. Arruabarrena / O. Jabeur

(Q) P. Gojowczyk vs (27) P. Carreno Busta

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Johnson / S. Querrey vs (A) C. Hsieh / (A) Y. Lu

(WC) A. Rodionova vs (9) K. Bertens

(11) D. Goffin vs P. Herbert

G. Garcia Perez / S. Sorribes Tormo vs M. Adamczak / K. Srebotnik

Court 10 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

G. Minnen / A. Van Uytvanck vs (10) S. Aoyama / (10) E. Shibahara

(9) Y. Duan / (9) S. Zheng vs H. Carter / L. Stefani

N. Cacic / D. Lajovic vs (15) M. Gonzalez / (15) F. Martin

(1) S. Hsieh / (1) B. Strycova vs M. Bouzkova / T. Zidansek

Court 11 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(11) R. Ram / (11) J. Salisbury vs M. Fucsovics / C. Norrie

(13) V. Kudermetova / (13) A. Riske vs S. Peng / S. Zhang

K. Muchova / J. Teichmann vs C. Gauff / C. McNally

C. Bellis / M. Vondrousova vs (3) E. Mertens / (3) A. Sabalenka

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Chardy / R. Lindstedt vs P. Cuevas / G. Pella

(30) A. Pavlyuchenkova vs T. Townsend

G. Duran / D. Schwartzman vs (2) L. Kubot / (2) M. Melo

K. Flipkens / T. Townsend vs T. Maria / A. Sevastova

D. Jurak / N. Stojanovic vs K. Bondarenko / A. Krunic

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

X. Han / L. Zhu vs N. Kichenok / S. Mirza

(26) N. Basilashvili vs F. Verdasco

S. Kwon / J. Millman vs S. Gonzalez / K. Skupski

A. Blinkova / Y. Wang vs A. Kontaveit / M. Minella

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

E. Alexandrova / I. Bara vs K. Christian / A. Guarachi

I. Swiatek vs C. Suárez Navarro

H. Hurkacz / V. Pospisil vs (14) J. Murray / (14) N. Skupski

(4) B. Krejcikova / (4) K. Siniakova vs A. Friedsam / L. Siegemund

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

G. Barrere / A. Mannarino vs U. Humbert / F. Tiafoe

N. Hibino / M. Ninomiya vs (11) L. Hradecka / (11) A. Klepac

A. Cornet / F. Ferro vs Z. Diyas / E. Rybakina

(26) D. Collins vs Y. Putintseva

Court 19 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Bedene vs (Q) E. Gulbis

Y. Sugita vs (17) A. Rublev

S. Kuznetsova vs C. Giorgi

(8) K. Peschke / (8) D. Schuurs vs F. Stollar / D. Yastremska

Court 22 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Krawczyk / J. Pegula vs I. Begu / K. Pliskova

(16) E. Mertens vs H. Watson

M. Sakkari / A. Tomljanovic vs (6) G. Dabrowski / (6) J. Ostapenko

(19) J. Isner vs (Q) A. Tabilo