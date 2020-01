Aggredisce l’arbitro durante un Open a Carpena (Forlì): denunciato il padre di un giocatore

Uno spiacevole episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica al Tennis Villa Carpena, in provincia di Forlì, dov’è in corso un torneo Open al quale partecipano tanti giocatori di seconda categoria (le prime due teste di serie sono Mattia Barducci e Alessandro Pecci, entrambi 2.4).

Nel corso di un match valido per gli ottavi di finale della manifestazione, un 48enne milanese, padre di uno dei due tennisti in campo (il figlio, appena diciottenne, ha alle spalle la partecipazione a diversi tornei internazionali sia Juniores che Futures), è andato su tutte le furie in seguito ad una decisione dell’arbitro e, stando a quanto riportato, lo avrebbe schiaffeggiato, insultato e minacciato pesantemente. Subito dopo l’accaduto, l’uomo si è allontanato dal circolo con la sua autovettura, ma grazie all’aiuto di alcuni testimoni, abili a prendere il numero di targa, è stato piuttosto semplice, per le forze dell’ordine occorse sul posto, mettersi sulle tracce dell’aggressore, per il quale è scattata una denuncia con l’aggravante che il fatto sia avvenuto all’interno di una manifestazione sportiva. L’arbitro, dopo aver presentato querela, si è recato al pronto soccorso e se la caverà con una prognosi di tre giorni.